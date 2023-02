MINI Electric Cabrio: Go-Kart in de open lucht, leuker kun je het niet maken

Het is de droom van veel MINI-rijders, de MINI Cabrio, zeg maar de leukste vierpersoons cabriolet, vooral als je hem in de ‘John-editie’ hebt. Dat geluid blijft smullen. Maar het is inmiddels 2023, de wereld wordt elektrisch en dat beseffen ze bij MINI als geen ander. De ambities op dit punt zijn hoog want moeder des MINI, beter bekend als BMW, wil hun gehele vloot aan de stekker. Bij MINI hebben ze alweer een paar jaar geleden de MINI Electric op de markt gebracht. En dat is een succes want een op de vijf verkochte MINI’s in Europa is een volledig elektrische MINI. In ons kikkerlandje waar de zon in het hoofd van de MINI-rijders altijd schijnt, is dit zelfs al ruim een op de vier. En dan is de volgende stap volledig voorspelbaar toch! Dan moet er ook een MINI Electric Cabrio op de markt komen.

Eerste elektrische premium (4-zits) cabriolet ter wereld

Het is nog maar acht maanden geleden dat ze dat bij MINI ook vonden. En vandaag is het dan zover want het wordt nog leuker op straat met de geruisloze MINI Electric Cabrio. Onder de noemer, leuker kunnen we het niet maken (hoewel je dat mij MINI nooit hardop moet zeggen) zijn er vanaf april 2023 in een zéér gelimiteerde oplage van 999 exemplaren deze full-option MINI Electric Cabrio leverbaar. Dat deze bijzondere MINI een premium editie is en tevens de eerste elektrische cabriolet ter wereld is past in de visie van MINI om elektrisch rijden zo aantrekkelijk mogelijk te maken (wij noemen dit liever leuker en te gek).

Ik weet dus niet hoeveel dagen het gaat duren maar deze iets te gave Go-Kart is op voorhand al ‘sold-out’. U moet dus verdomde snel zijn anders is deze unieke kans voorbij. En pas op met wat je daarna communiceert want je ego moet nog wel achter het stuur passen. “Wat voor auto rij jij eigenlijk?, oh ik rij een MINI Electric, uhhh sorry to say maar het is tevens een cabrio”. En daarna glimlachend weg lopen.