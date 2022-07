De nieuwe MINI Concept Aceman, expliciet en compromisloos

Dit moet het concept zijn voor alle toekomstige MINI’s tussen de 3-deurs en de Countryman en altijd volledig elektrisch. Als je hem ziet hoop je eigenlijk dat ze hem 1:1 in productie nemen. Het concept wordt werkelijkheid, zonder concessies, dit is wat je belooft MINI, kom dan ook maar je eigen werkelijkheid na.

Het is een trend in de designwereld, minimalisme en inmiddels ook diepgeworteld in de auto-industrie, en meer nog wanneer het verbonden wordt aan duurzaamheid. De vraag is, hoe ver kun je een MINImalistische designtaal doorvoeren. De MINI Concept Aceman lijkt hiervoor de nieuwe handleiding, want naast een 100% elektrische aandrijving is het belangrijkste kenmerk van deze Aceman het minimalisme, in alle facetten van de auto. Dit wordt in de nieuwe MINI gecombineerd met een nieuw digitaal interieur zonder gebruik van chroom en leer. Hij ziet er verrassend uit, oogt strak en juist door zijn eenvoud vallen accenten nog meer op. Hij lijkt ook zo van de designtafel te zijn afgereden. Deze MINI Concept Aceman oogt als een schets maar dan in 3D.

Iedere keer weer slaagt Adrian van Hooydonk, topontwerper en design baas van BMW/MINI, er met zijn team in om het ontwerp weer volledig om te draaien, expliciet en compromisloos, en dan op zo'n manier dat je als nietsvermoedende toeschouwer in 0,6 seconde beseft, hier staat een nieuwe MINI. Wat er met het ontwerp ook gebeurt, die DNA van MINI blijft altijd overeind. Het is wat het merk zijn eigen identiteit geeft en dat al decennialang. Het is een uniek fenomeen in de automotive wereld.

Het is zover, Mini heeft gisteren op een goed verborgen locatie in Düsseldorf de MINI Concept Aceman gepresenteerd. Een nieuw concept voor een compacte, compromisloze en volledig elektrische crossover. Vanaf het eerste moment word je verrast door de krachtige uitstraling van de MINI die een voorbode is voor de nieuwe generatie van MINI .

Het interieur opnieuw ontworpen of toch niet helemaal

Het woord minimalisme krijgt vooral lading als we een kijkje nemen in het interieur van de MINI Concept Aceman. Nieuwe vormen en zorgvuldig gekozen kleuren vormen, samen met het bekende ronde dashboard van de Aceman, een verfrissend geheel. Het is een knipoog naar de eerste klassieke MINI in de tijd dat MINI nog mini was. Dat eerste model uit 1959 had een interieur dat behalve de stoelen, het stuur en de versnellingshendel niets meer omvatte dan een centraal geplaatste ronde snelheidsmeter en een rijtje schakelaars. Zie hier de Aceman, al is de versnellingshendel natuurlijk nu ook verdwenen.

Door het grote glazen dak heb je zicht op de imperiaal met de vormen van de Union Jack. Deze imperiaal heeft overigens wel een grote impact op de looks, dat moet een bewuste keuze zijn geweest.



In de Aceman is de bediening van vrijwel alle functies geïntegreerd in het ronde OLED-display. Daaronder vind je een rijtje retro tuimelschakelaars. Schakelaars zijn er nog voor het bedienen de handrem, de aandrijving en de versnellingen, de Experience Modes en de audio-installatie. De schakelaars hebben afhankelijk van hun functie een draai- of een tuimelschakelaar en zijn intuïtief te bedienen.

Chroom en leer zijn verdwenen

De MINI Concept Aceman doet het zonder toepassing van chromen elementen, dat geldt voor zowel binnen als buiten. Ook het leer is verdwenen en vervangen door nieuwe, speciaal voor de MINI Concept Aceman ontwikkelde, duurzame materialen en kleuren.

De kleurcontrasten in het conceptmodel geven duidelijk aan dat de tijd van van saaie neutrale basiskleuren eveneens gaat verdwijnen. Meest opvallend is het bijzondere stuurwiel dat gelamineerd is met donkergroen velours, dat echt een andere beleving biedt.

Say cheese maar dan anders

Er is nog een opvallend nieuw element aan deze MINI Concept Aceman, het welkomst scenario. Ik geef toe dat is even slikken maar toekomstige gebruikers van de Aceman worden op een bijzondere wijze verwelkomt. Voor vertrek word je welkom geheten met een show van licht en geluid. De koplampen, de verlichte rand van de grille, de centrale interface en de projecties werken samen voor een bijzonder welkom scenario. Er gebeurt zoveel dat we onderstaand stukje tekst maar even hebben overgenomen van MINI. Say Cheese to MINI...

Zodra iemand de MINI Concept Aceman nadert, gaat de verlichting aan en die wordt feller naarmate de persoon dichterbij komt. Tegelijkertijd maken de luidsprekers aan de voor- en achterkant interactieve geluiden. Zodra de auto wordt ontgrendeld, gloeit de LED Matrix verlichting in de grille op in de vorm van de Union Jack. Tegelijk licht de rand van de grille op en geeft de rechter koplamp een ‘knipoog’. De animatie wordt vergezeld door een viertonig geluid dat de naam MINI symboliseert.



Maar daarmee zijn we er nog niet, want bij het openen van de deur wordt een kleurrijk beeld op de grond geprojecteerd en verschijnt een uitbarsting van kleur op de centrale interface, die ook op de hemelbekleding, het dashboard en de deurbekleding wordt geprojecteerd. Uiteindelijk verschijnt op het display de hartelijke begroeting ‘Hey friend’, ook weer begeleid door bijpassende geluiden van stemmen en muziek, alsof je door vrienden op een feestje wordt ontvangen. Of je dit feestmaal ook kunt uitzetten is niet bekend.