MINI introduceert flinke Spike art toys op Dutch Design Week

Er zijn meerdere art toys van Spike gemaakt. Spike is de bulldog die staat voor MINI: een Engels merk waarvan de auto’s ook vrij vierkant op hun banden staan, alsof ze dezelfde houding hebben als dat hondenras. MINI heeft een flinke stand op het evenement, dat van 22 tot en met 30 oktober duurt. Diverse ontwerpers hebben gewerkt aan hun eigen visie van de hond en dat kunnen bezoekers ook doen. Er staan diverse zuilen met tablets waarop je je eigen Spike kunt ontwerpen op een koddige MS Paint-achtige manier. Vervolgens stuur je hem in en maak je kans op misschien wel een reisje naar een groot auto-evenement of een weekend rijden in een elektrische MINI.

Dutch Design Week

Het is zeker de moeite waard om de vloer op te gaan, voor meer dan alleen het bewonderen van Spike. Zo is er een in het blikveld springende, oranje elektrische motor met zijspan, een lichtproject waarbij je je zintuigen kunt opladen met kunstmatig zonlicht en zijn er ook allerlei ervaringen die je kunt beleven: een kauwtest doen, meer leren over wat we kunnen doen voor een duurzamere aarde en zelfs het heel bijzondere design van de zelfrijdende auto Edag Citybot in het echt te zien.

We begrijpen wel waarom juist MINI is uitgekozen om vervoer te organiseren tijdens Dutch Design Week. Duurzaamheid is een heel groot thema binnen DDW en MINI is als onderdeel van de BMW Group duurzaamste autofabrikant ter wereld. Je kunt in Eindhoven dan ook in zowel een volledig elektrische MINI Electric plaatsnemen als de plug-in hybride MINI Countryman. Er zijn 120 locaties, dus de kans dat je in allebei de MINI’s een ritje maakt is zeker aanwezig. Op de stand van MINI staat dus helemaal geen auto, maar dat is niet gek. Het bedrijf wil meer zijn dan slechts een merk. Het zet daarvoor al een tijdje Spike in.