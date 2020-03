MINI Electric: sportief en ongekend leuk om mee te rijden

MINI vierde in 2019 de 60e verjaardag. Een hoogtepunt in de geschiedenis van het merk want in dit jubileumjaar werden zowel de MINI Electric als de snelste MINI ooit gepresenteerd: de MINI John Cooper Works GP. Een superkart met maar liefst 308 PK. Het andere hoogtepunt bleef nog redelijk verscholen, maar in Shanghai werden voor het eerst de deuren geopend van misschien wel het coolste moment in 60 jaar MINI. MINI Living, een complete nieuwe leefomgeving gebaseerd op het stedelijke leven in een metropool en met het DNA van wat je kunt omschrijven als het 'ideale model voor een deeleconomie'. En wie daar (tijdelijk) gaat wonen heeft vanzelfsprekend de beschikking over een MINI Electric. Het was zo’n moment waarbij alles op zijn plaats leek te vallen.

2020 Het jaar van MINI en MINI Electric Het is logisch dat het jubileumjaar 2019 natuurlijk een hoogtepunt is. Maar heel eerlijk: misschien wordt 2020 wel het échte hoogtepunt en het jaar van de waarheid. Juist in dit jaar komt de MINI Electric op de markt en rijden er straks muisstille MINI’s rond, sneller dan ooit, leuker dan ooit en door de gele styling en eigen looks misschien ook wel cooler dan ooit. In Shanghai gaan ergens tussen april en oktober (mits in China het coronavirus een halt wordt toegeroepen) eveneens de deuren open en leven en werken straks enkele 100-en mensen in een omgeving die over een aantal jaren waarschijnlijk een standaard kan gaan worden voor toekomstige generaties, urban living in een metropool.



En dat allemaal bedacht door een iconisch automerk. Het is ook de komende maanden aftellen naar de MINI JWC GP. Wie goede ogen heeft, en de MINI Design Style weet te doorgronden, gaat hem zeker herkennen. Ruw, luidrustig, snel en misschien wel ietwat nerveus want de GP wil alleen maar vooruit, het liefst zo snel mogelijk.

MINI Electric meets Miami Maar van deze drie hoogtepunten voor MINI in 2020 springt toch de MINI Electric er op dit moment uit. Het is misschien wel de leukste MINI ooit. Het aangepaste design is helemaal MINI en toch compleet anders vertaald en duidelijk ontworpen voor een nieuw tijdperk. De rijeigenschappen zijn indrukwekkend, geruisloos, snel en laten zich al naar een paar minuten vertalen naar een duidelijk andere rijstijl. Het is opvallend omdat je eigenlijk gelijk als je achter het stuur plaatsneemt je je helemaal thuis voelt in deze MINI.



MINI heeft Miami gekozen als podium voor de wereldwijde media introductie. Grapjurken denken dat het iets met de naam te maken heeft maar niets is minder waar. Miami is een absolute designstad waar oud en nieuw hand in hand gaan. Op Miami Beach Boulevard, vooral bekend om de fameuze ‘Ocean Drive’ vindt je prachtige Art Deco Hotels ontworpen in een stijl met de dna van het al even fameuze Bauhaus. Hier komen heden en verleden samen, misschien wel de mooiste metafoor voor de MINI Electric. Ruim zestig jaar geleden bedacht door een Griek en vandaag in 2020 groter in alles en elektrisch. Krijg het maar bedacht. De MINI Electric Hub bevindt zich in het art-district met een exclusieve shopping area die bijv. Rodeo Drive in LA, of de Ginza in Tokyo doet verbleken. Miami is verder de stad van veel geld en ongekend mooie auto’s. Van groot tot heel groot, van snel tot supersnel. Tijdens de eerste elektrische miles in Miami zijn het vooral de grote auto’s met 100-en pk’s die verbaasd zijn als geruisloos een MINI van hun wegrijdt alsof zij soms stil staan. Dat is zo’n beetje de setting waar wij voor het eerst echt kennis maken met de MINI Electric.

MINI Electric design details Wat de MINI Electric doet onderscheiden van vrijwel iedere andere elektrische auto is dat het model vrijwel volledig bij zijn roots is gebleven. Geen opvallend compleet ander model maar een vrijwel klassieke MINi met model specifieke accenten die subtiel zijn verwerkt in de carrosserie en binnenin de MINI Electric.



Kenners zullen direct de laadaansluiting boven het rechter achterwiel herkennen die op dezelfde plek zit als de tankdop van een conventionele aangedreven MINI 3-deurs. Het logo heeft een reliëf en geeft het verschil in energiebron aan. Verder staan er gele versies van dit logo op de achterklep, grille en op de zij-inzetten voor de richtingaanwijzers (scuttels). De grille van de MINI Electric is gesloten omdat een elektromotor maar weinig koeling nodig heeft. Sierranden in dezelfde kleur geel op de grille en buitenspiegelkappen maken het design compleet. Aan de achterkant is hij makkelijk te herkennen omdat de elektrsiche MINI geen uitlaatsysteem heeft. Dede MINI Electric heeft twee opties voor de wielen: Je kunt kiezen voor 17 inch lichtmetalen wielen met asymmetrisch design of standaard 16 inch lichtmetalen wielen in MINI Electric Revolite Spoke design die exclusief verkrijgbaar zijn voor de nieuwe MINI Electric.

MINI Electric Techtalk De motor van de nieuwe MINI Electric genereert een maximaal vermogen van 135 kW (184 pk). Het maximumkoppel van 270 Nm is al vanaf stilstand beschikbaar, zoals dat bij elektromotoren het geval is. De krachtoverbrenging naar de voorwielen gebeurt door middel van een ééntraps-transmissie en een geïntegreerd differentieel. De nieuwe MINI Electric versnelt vanuit stilstand naar 60 km/uur in slechts 3,9 seconden, snel genoeg en te vergelijken met conventioneel aangedreven sportauto’s. De volledig elektrisch aangedreven MINI accelereert van 0 naar 100 km/uur in 7,3 seconden; de topsnelheid is begrensd op 150 km/uur.



Van binnen heeft de MINI Electric een eigen cockpit bestaande uit een 5,5 inch kleurendisplay in een Black Panel design achter het stuurwiel. Midden op dit digitale scherm wordt de rijsnelheid in cijfers weergegeven op een schaalverdeling. Deze schaal wordt ook getoond in de lichtgevende ring van het centrale paneel en krijgt afhankelijk van de rijmodus een andere kleur. Andere digitale displays bieden je informatie over de laadstatus van de accu, de geselecteerde MINI Driving Mode, de status van de assistentiesystemen en Check Control berichten. Ook worden de resterende actieradius, huidige aandrijfkracht, buitentemperatuur, tijd en kilometerstand weergegeven, net als de resultaten van de verkeersbordanalyse en de belangrijkste aanwijzingen van het navigatiesysteem. Daarnaast heb je toegang tot o.a. je telefooncontacten en audio-afspeellijsten.

MINI Electric rijeigenschappen: over recuperatie van de remenergie Rijden met de MINI Electric is een feestje. Hij accelereert geweldig, is inderdaad vrijwel muisstil. Dat is dus een beetje wennen want juist bij een rappe MINI ben je gewend aan het geluid van de auto. Hier zoef je vooruit en merk je pas als je de gas loslaat dat de MINI anders reageert. Dat merk je wat meer in de stad als op de snelweg want de auto remt dan merkbaar hetgeen wordt veroorzaakt door het zogenaamde one-pedal feeling. Het is het moment waarop de remenergie wordt omgezet in energie voor de batterij van de MINI Electric. Deze recuperatie van de remenergie is op twee niveaus instelbaar.



Wie dat eenmaal goed kan aanvullen kan al remmend de range van de auto aanzienlijk verhogen. Het is een gevoelskwestie die je waarschijnlijk snel gaat aanleren. Letterlijk kun je de MINI bij lage snelheden laten afremmen zonder het remsysteem te gebruiken en is de auto met één pedaal te besturen. Hoeveel remenergie die wordt gerecupereerd is in te stellen via het regelsysteem van de motor. Standaard staat de MINI Electric altijd ingesteld op een zo’n hoog mogelijke recuperatie.



Tijdens het rijden op de Miami Beach Boulevard richting Ford Lauderdale met 183 stoplichten zagen we inderdaad de range van de auto toenemen. In tegenovergestelde richting terug naar de design wijk van Miami over de snelweg met de gaspedaal daar waar het kon meer onderin zie je wel degelijk dat op hoge snelheid het tegenovergestelde gebeurt. Hier afremmen op de motor gebeurt veel genuanceerder en voelt heel natuurlijk.

MINI Electric laden en ‘de range’. Wat overblijft zijn het laden en ‘de range’, oftewel hoe ver kun je er mee rijden. Je kunt de MINI Electric gewoon laden via het elektriciteitsnet m.b.v. een conventioneel stopcontact, een MINI ELECTRIC Wallbox of via een openbaar laadstation. De laadaansluiting is ontworpen voor laden op wissel- en gelijkstroom met Type 2 en CCS Combo 2 stekkers. Boven de aansluiting geeft een laadindicator een oranje signaal aan als je start, een knipperend geel licht tijdens het laden en groen licht bij een volledig opgeladen accu. De standaard laadkabel kan worden verbonden met een normaal stopcontact. Optioneel is er een MINI ELECTRIC Wallbox verkrijgbaar om thuis mee op te laden en een drie-fasen-kabel om te gebruiken bij openbare laadstations. Met beide opties kan de met de maximale capaciteit van 11 kW in tweeënhalf uur worden opgeladen tot 80 procent en in drieënhalf uur tot 100 procent. Bij een snellaadstation op gelijkstroom kan de energievoorraad zelfs nog sneller worden aangevuld. De laadmodule van de nieuwe MINI Electric is ontworpen voor een maximale laadcapaciteit van 50 kW, waarmee binnen 35 minuten tot 80 procent kan worden opgeladen. Hoever je er mee rijden bepaal je uiteindelijk zelf. De 135 kW (184 pk) sterke elektromotor met een model specifieke lithium-ion-accu maakt een actieradius mogelijk tot 232 kilometer (WLTP) mogelijk. Deze hoog voltage-accu is laag in de bodem van de auto geplaatst, waardoor er geen concessies worden gedaan qua bagageruimte in vergelijking met de conventioneel aangedreven MINI 3-deurs. Over de range hebben we al genoeg geschreven en mag geen onderwerp meer zijn. Duidelijk is dat een MINI Electric met een range van 232 kilometer niet de geschikte auto is als je dagelijks honderden kilometers moet rijden. Dan zijn er op dit moment nog steeds betere keuzes te maken zoals kiezen voor een hybride uitvoering. De MINI Electric is ontworpen voor stedelijke omgevingen. In ons landje waar de afstanden heel overzichtelijk zijn is dat een rekbaar begrip mits er maar voldoende laadplekken zijn. Maar als je werkplek op binnen een straal van 75 km zou liggen is de range nog steeds voldoende. We zullen moeten wennen dat elektrisch rijden anders is en ook leuk kan zijn. Het is een onderwerp waar we zeker nog op terug gaan komen. Zeker als we een praktijktest gaan doen met deze MINI Electric.

MINI Electric Urban Car of the Year Het is behoorlijk ongenuanceerd om zelf een auto uit te roepen tot Urban Car of the Year. Maar zoals we boven al schreven. Een MINI is een MINI en niet vergelijkbaar. Het merk staat voor een bepaalde lifestyle en past je wel of niet. Wie dat gevoel heeft en in dit nieuwe decennium genoeg heeft van het verleden, z’n lifestyle bereid is om aan te passen op de toekomst en toch wil vasthouden aan zijn liefde voor het merk MINI wordt het wel heel makkelijk gemaakt.



Alles aan deze MINI Electric is nog steeds MINI, een urban brand met vergaande ideeën op stedelijke vernieuwingen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is. Natuurlijk komen er geweldige nieuwe concepten aan. Auto’s of moeten we gaan praten over voertuigen die nog veel verder gaan is gebruik van materialen, niet langer te koop zijn, geen garage’s meer hebben en alleen maar deelbaar zijn aan te schaffen. Maar voor dat deze nieuwe merken de status van een 'stedelijk merk' weten te verkrijgen zijn we wel een paar laadpunten verder. En de range, die doet er echt niet toe.



Vanaf deze maand staat de MINI Electric in de showroom. De MINI Electric is in vier uitvoeringen verkrijgbaar: Basic, Essential, Charged en Yours. Iedere uitvoering is uniek en bovendien nog steeds zelf verder te stylen. Zo kun je de kleuren van de carrosserie, dak en spiegels zelf bepalen. Verder zijn er meerdere typen velgen die de MINI Electric nog meer een eigen uitstraling geven.



De MINI Electric is verkrijgbaar voor een consumentenprijs vanaf € 34.900. Zowel privé als zakelijk leasen kan al vanaf € 499,- per maand.

