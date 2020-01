MINI LIVING Shanghai wil leven en wonen in een stad aantrekkelijker maken

MINI is een van de meest innovatieve urban brands in de wereld. Het iconische automerk investeert al jaren in een grote diversiteit aan projecten die allen te maken hebben met stedelijke vernieuwing. En vooral in projecten die de kwaliteit van leven verbeteren. Deze projecten staan soms heel ver af van de MINI zoals deze in 1959 op de markt kwam. Sterker nog; veel van deze projecten hebben ogenschijnlijk niets meer te maken met de automotive industrie.



Wie echter verder kijkt leert als snel dat het merk MINI inmiddels veel meer is dan de bedenker van de meest epische Go-Kart. Bij MINI gaat het inmiddels al een aantal jaren over nieuwe vormen van leven, samenleving, het einde van bezit, een schonere wereld en het verbeteren van de kwaliteit van leven, waar dan ook ter wereld. MINI LIVING in Shanghai Het is een ambitie die tevens een ontdekkingsreis is. Dat zien we in Brooklyn bij A.D.O. waar grenzen worden verlegd, maar ook in Shanghai (China) waar een innovatief co-living concept is gestart om in overvolle steden woonconcepten te ontwikkelen die het leven en wonen in de stad aantrekkelijker moeten gaan maken. Onder de naam MINI LIVING is MINI samen met de Chinese projectontwikkelaar Nova Property Investment Co een samenlevingsproject gestart in een leegstaand industrieel complex in het Jing’An district van Shanghai. Hier vind je een wooncomplex met appartementen, werkruimtes en mogelijkheden voor cultuur en ontspanning in een cluster van zes bijzondere gebouwen die dit jaar ergens tussen april en oktober moet worden geopend.

Van een verffabriek naar een stedelijke hotspot Het idee ontstond ruim drie jaar geleden en wordt nu wekelijkheid in Shanghai. Een voormalige verffabriek wordt getransformeerd in een stedelijke hotspot, een uit meerdere lagen bestaande co-living woonomgeving in een cluster van zes gebouwen. Het design is van de Duitse architect Oke Hauser, tevens de creatief leider bij MINI Living. Een uniek project dat laat zien hoe het leven in een stad een nieuwe impuls kan krijgen als we daar daadwerkelijk voor open staan. Een project waarbij tradities worden verbroken en afstand wordt genomen van het traditionele wonen zoals wij dat kennen.



Misschien is dit niet iets voor iedereen maar juist voor een groep van mensen die zich ervan bewust is dat we tradities moeten en kunnen doorbreken. Het betekent dat je open moet staan voor verandering, bereid bent om afstand te nemen van bezit en je eerder moet richten op dingen die deelbaar zijn. Of dat je nu de keuken, je televisie of je werkruimte is. Het versmelten van wonen met cultuur en recreatie kan ook een soort ultieme verrijking zijn. Samen met anderen te delen en te leven is misschien niet eens zo heel ver weg van het samenleven met een partner. Voor MINI is het MINI LIVING-project geen droom maar een werkelijkheid die het 'Urban living' in al zijn facetten weet aan te raken.

Creatief gebruik van de ruimte MINI LIVING laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om je direct thuis te voelen in minimale ruimtes waarbij muren zich kunnen verplaatsen en over de functie van iedere vierkante meter is nagedacht. Wie dit leest denkt misschien in een of futuristisch huis van de toekomst terecht te komen maar niets is minder waar. De eerste ruimtes laten ons zien hoe het concept zich ontwikkelt en tonen nu al aan dat het succes straks veel minder van de woonmogelijkheden zal afhangen maar veel meer vraagt van de mindset van de bewoners. Het creatieve gebruik van de ruimtes wordt alleen een succes als de mensen die er gaan wonen ook de visie van MINI LIVING omarmen.



Het is ook wat je herkent in een MINI waarbij heel duidelijk is gekeken naar de creatieve invulling van de modellen. Je hoeft alleen maar te kijken naar de verschillen die er zijn tussen de Countryman en de Clubman. MINI noemt dit "creatief gebruik van de ruimte" wat tevens het motto is van het merk. Een motto dat in een heel andere context werkelijkheid lijkt te gaan worden in Shanghai. MINI LIVING Shanghai MINI LIVING is Shanghai opent naar verwachting in oktober van dit jaar en is zeker niet alleen bestemd voor een select gezelschap. Iedereen die zich aangetrokken voelt door dit concept kan hier gebruik maken van de bestaande mogelijkheden die onderdeel zijn van dit concept. Dat betekent dat je er werkplekken kunt reserveren, een deelauto kunt boeken, er tijdelijk of langer kunt wonen, naast de publieksfunctie als hotspot.



Het MINI LIVING-idee is dat we meer krijgen als we delen. En dat geldt niet alleen voor de bewoners van het gebouw, maar ook voor die van de stad als geheel. Vanuit die visie zijn delen binnen het MINI LIVING-complex toegankelijk zijn voor een veel breder publiek.

Waarom kiest MINI voor een dergelijk concept MINI is een urban brand maar dat betekent nog niet dat je gelijk in dit soort stedelijke vernieuwingen hoeft te investeren. Toch wordt hier wel degelijk de link gelegd met de historie van merk, zo is de uitleg van Peter Schwarzenbauer, lid van de raad van bestuur van BMW AG, verantwoordelijk voor MINI, Rolls-Royce, BMW Motorrad, Customer Experience en Digital Business Innovation BMW Group.



Bij MINI zijn we ook goed thuis in intelligent ruimtegebruik; in 1959 was de klassieke Mini al bezig met het maximaliseren van de beschikbare ervaring binnen een zeer kleine voetafdruk. MINI LIVING brengt deze knowhow van de voertuigen die we rijden naar de plaatsen waar we wonen. We heroverwegen het idee van woonruimte in de stad en ontwikkelen aantrekkelijke, op behoeften gerichte woonconcepten. Ons doel is hier om een extreem hoge kwaliteit van leven te bieden in een extreem klein gebied. - Peter Schwarzenbauer

MINI LIVING is veel meer dan alleen een concept voor wonen MINI LIVING moet een thuis worden voor alleenstaanden, delers en gezinnen met korte, middellange en lange huurcontracten. Het ontwerp en daarmee het karakter van het appartementinterieur is internationaal, modern en schoon en bevat verwijzingen naar de geschiedenis van Shanghai. Wonen in een appartement op een klein oppervlak (vergelijkbaar met de opkomende trend van tiny houses) betekent niet dat je allerlei dingen moet gaan missen.



Vooral deelbare dingen kunnen worden ondergebracht in aangrenzende ruimtes. Denk hierbij aan ruimtes op te spelen en te gamen, een fitnessruimte en plekken waarbij je wel degelijk kunt werken. Hoe die versmelting van wonen, leven en werken gaat is niet te voorspellen. Het zijn de eerste bewoners, de deelnemers en de sfeer die gaan bepalen hoe groot het succes van MINI LIVING gaat worden.



MINI LIVING is echter niet alleen bestemd voor zijn bewoners. Iedereen die hier komt krijgt volop mogelijkheden om de gemeenschap te ervaren. Zo ga je er ook tuinen, speelplaatsen voor kinderen, winkels en restaurants vinden die ook toegankelijk zijn voor mensen die elders in Shanghai wonen. Verder zijn er aanvullende diensten die digitaal toegankelijk zijn voor onder andere het maken van reserveringen voor restaurants, schoonmaken, eten bestellen en het huren van mobiliteit opties waaronder natuurlijk een MINI electric.



Een van de belangrijkste doelen van MINI LIVING is om de sociale interactie te bevorderen, niet alleen tussen de bewoners onderling, maar ook met mensen uit andere delen van de stad.



Wat betekent Shanghai voor MINI LIVING? Na alle energie die vrij komt als je in Shanghai bent is de vraag: waarom heeft MINI voor deze stad gekozen? En wat betekent Shanghai voor dit project? Op straat heb je constant het gevoel dat culturen hier versmelten en dat geschiedenis en toekomst hier hand in hand gaan. Dat proef en voel je al helemaal bij het MINI Living project in het Jing’An district van Shanghai. Dat toeval niet bestaat wordt hier bewezen. Lin Guan is een lead designer bij MINI en betrokken bij het MINI LIVING project. Op de vraag What does Shanghai mean to you? is haar antwoord: "Shanghai has the spirit of experiment. All the best projects can start in this city as a test. I like the culture here — it is where West meets East". Duidelijker kun je het niet verwoorden.

