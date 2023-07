​Rise of the microcars: de leukste micro-auto’s op een rij

Deze dag mag stormachtig zijn begonnen, hij begon ook met iets leuks, namelijk de aankondiging van de nieuwe Fiat microcar. De autootjes zijn enorm grappig om te zien, maar zijn ze ook zo praktisch? En: waarom zien we er ineens zoveel van, van allerlei grote merken? Dit is hoe het zit met de Rise of the microcars.

Microcars Waar Smart heel lang een soort alleenheerser was op het gebied van kleine autootjes, lijken andere merken nu het vaker elektrisch kan wel geïnteresseerd in het uitbrengen van hun eigen micro-auto. Fiat dus, maar ook Citroen en Opel hebben hun eigen minuscule auto’s gemaakt. Zo’n kleintje, zo’n ukkie, zo’n bubblecar is een eyecatcher op de weg: je zal ze ook steeds vaker treffen, want diverse gevestigde en nieuwe merken komen ermee op de proppen. Het Zwitserse Micro maakt bijvoorbeeld de grappige Microlino (lijkend op de BMW Isetta). We noemen verschillende toffe micro-auto’s en wat ze kunnen:

Microlino Microcars kunnen ‘echte’ auto’s zijn. Die Microlino bijvoorbeeld kan maximaal 90 kilometer per uur en afhankelijk van de accu heeft hij een actieradius van rond de 95 kilometer tot zelfs maximaal 230 kilometer. Hij kan 12,5 kW kracht geven en valt vooral op door zijn deur-achtige laadsituatie aan de achterkant. Er passen drie Microlino’s op één parkeerplek want ze zijn 2,52 meter bij 1,47 meter. Met zijn gewicht van 435 kilogram (let op: dat is wel exclusief de batterij) valt het mee hoe hard hij op de weg drukt: Microlino noemt het zelfs een ecologisch verantwoorde auto omdat hij 60 procent minder energie kost om te maken dan een gewone elektrische auto.

Opel Rocks-e Opel Rocks-e is dan weer heel wat anders: daar heb je geen autorijbewijs voor nodig: een AM-rijbewijs (brommerrijbewijs) is voldoende. En je moet 16 jaar oud zijn, maar dat is sowieso nodig voor zo’n rijbewijs. Rondrijden in de Opel Rocks-e betekent veel bekijks krijgen: niet alleen het kleine formaat valt op, maar ook de kleurstellingen met grijs en geel. De micro-bolide is 2,41 meter en je kunt er maximaal 75 kilometer mee rijden. De elektromotor heeft een continuvermogen van 8 pk en piekt op 12 pk. De batterij is 5,5 kWh en binnen 4 uur volledig opgeladen. De topsnelheid is wel heel anders dan dat van de Microlino: Opel Rocks-e mag maximaal 45 kilometer per uur, wat het een perfect stadskarretje maakt.

Citroën Ami Hij is eigenwijs en perfect voor de stad: Citroën Ami. Het karretje was er eerder al als conceptcar, maar nu is hij er gewoon als volledige elektrische micro-wagen. Net als Rocks-e moet je met deze auto van de snelwegen en autowegen wegblijven: ook dit karretje gaat 45 kilometer per uur en wederom is hij daarmee geschikt voor mensen van 16 jaar en ouder met een brommerrijbewijs. Hij is 2,41 meter lang, 1,39 meter breed en 1,52 meter hoog, wat het echt een blokje maakt. De deuren zijn opvallend: die gaan op de suicidemanier open. Ook hier is de accucapaciteit 5,5 kWh en kun je er ongeveer 70 kilometer ver mee komen, waarna je in drie uur weer bent opgeladen.

Fiat Topolino Hij is net aangekondigd maar wij kunnen niet wachten: zeker de afbeeldiingen met de micro-bolide met een koffertje op de achterkant doet toch dromen van rondritjes door de mooiste Italiaanse steden. Topolino is niet zoals de Microlino: dit is er een zoals Ami en Rocks-e en kan dus maar 45 kilometer per uur. 16 jaar, brommerrijbewijs op zak en je kunt vanaf november met de Topolino op pad. Er is zelfs een soort open cabrio-achtige versie genaamd de Topolino Dolcevita, die een iets ruimtelijker gevoel zal geven dan zijn wat dichtere broertje. Het autootje is 2,41 meter lang en heeft een accu van 5,4 kWh. Hij komt daarmee zo’n 75 kilometer ver en kan in 4 uur weer volledig worden opgeladen. Het is duidelijk: in het land van de micro-autootjes komen veel fabrikanten ongeveer op dezelfde specs uit.

Canta's Het is niet voor niets dat je steeds meer Canta’s en andere bromwagentjes op de weg ziet: jongeren vinden het geweldig. Geen wonder dus dat die ook in een wat serieuzere vorm worden gemaakt, zeker nu we als maatschappij zoveel bezig zijn met die ‘laatste mile’. Elektrische steps lijken in Nederland nog erg ver weg: is dit het elektrische alternatief? Wij zouden dat helemaal niet zo erg vinden, al zullen veel gemeenten dan toch eens moeten gaan kijken naar hoe hun parkeerplaatsen en laadpaalsituaties in elkaar steken.