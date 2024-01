CES: volledig offline gegevens overdragen kan nu met de LiveDrop app

Door het scannen van een speciale bewegende digitale code op de CES in Las Vegas kon Constantijn van Oranje als eerste een bestand volledig offline ontvangen op zijn telefoon.

De technologie voor deze offline manier van gegevensoverdracht is een ontwikkeling van het Eindhovense bedrijf LiveDrop. Dat heeft de afgelopen 3 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatieve en gepatenteerde technologie die het mogelijk maakt om ook te blijven communiceren wanneer er geen internet beschikbaar is of wanneer de gebruiker geen gebruik wil maken van een online verbinding.

Deze manier van gegevensoverdracht in één richting is zeer veilig omdat het onmogelijk is om het apparaat van de verzender te injecteren met malware tijdens de gegevensoverdracht.

LiveDrop QR-code



Met de technologie van LiveDrop kunnen willekeurige bestanden, zoals foto's, PDF's en Office-documenten, worden weergegeven in de vorm van een geavanceerde datamatrix die lijkt op een QR-code. Deze datamatrix kan vervolgens worden gescand door de ontvanger, ongeacht of dit een iOS- of Android-telefoon is, en de technologie zorgt ervoor dat het originele bestand vervolgens beschikbaar is voor de ontvanger. Dit maakt foutloos delen van bestanden mogelijk, zonder een zogenaamde handshake tussen zender en ontvanger.

De technologie werkt ook op Windows en Linux en wordt momenteel tevens getest in de gezondheidszorg middels een pilot met het Jeroen Bosch Ziekenhuis en zorgorganisatie Vivent.