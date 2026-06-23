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Meta glasses

Meta maakt goedkopere slimme bril zonder Ray-Ban, met Kylie Jenner

Gadgets24 jun , 00:20doorLaura Jenny
Meta heeft vandaag nieuwe AI-brillen aangekondigd die zijn gemaakt in samenwerking met Kylie Jenner, in plaats van Ray-Ban of Oakley. Je kunt kiezen uit verschillende typen, namelijk Adventurer, Fury en Starfire. Ze zijn ook meteen al in Nederlan verkrijgbaar en kosten vanaf 309 euro.

Meta Glasses

De brillen worden Meta Glasses genoemd en waar de Adventurer een wat stsandaard model is: erg rechttoe rechtaan, daar is de Starfire Kylie Edition juist wat vrouwelijker: hij zou zo in Grease kunnen. De brillen zijn er in verschillende kleuren, waaronder schildpad en grijs. Het is mogelijk om een aangepaste neusbruk te krijgen zodat hij nog beter op je hoofd zit.
Meta geeft aan dat de AI Glasses zijn voorzien van een groothoeklens met een 12 megapixel-camera die video's kan schietne op 3K Ultra HD. De batterijduur die wordt beloofd is 8 uur en de speakers zijn open-ear. Dankzij 6 microfoons vangt de bril ook goed op wat je zegt. De brillen zijn dan wel niet met bekende merken gemaakt, ze zijn wel gemaakt met het bedrijf dat voor alle bekende merken brillen maakt: EssilorLuxottica.
Een groot verschil met eerdere Meta-brillen is dat de camera kleiner is en minder aanwezig, al zit er nog steeds een ledje in dat laat zien wanneer je flimt. Eigenlijk is het sowieso net een kopie van de Ray-Ban: hij werkt hetzelfde en heeft dezelfde tech, maar dan dus in een iets slanker montuurtje. De twee 'gewone' brillen zijn 309 euro, terwijl de variant met Kylie Jenner 419 euro kost.

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