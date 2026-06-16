Meta
heeft gezegd dat de app Threads vijfhonderd miljoen gebruikers heeft. Dat is gigantisch veel, en het is dan ook onduidelijk of het hier gaat om mensen die regelmatig inloggen of die ooit ene keer een account hebben gemaakt. Dat laatste gebeurt veel omdat Instagram een link heeft met Threads. Er worden vaak posts uitgelicht waarvoor je dan een account moet linken om het te kunnen lezen.
Het maandelijks aantal gebruikers ligt op ongeveer 2,5 miljoen mensen per maand. Dat ligt redelijk dichtbij X
, dat 2,8 miljoen actieve gebruikers per maand zou hebben. Threads bestaat echter veel korter: pas 3 jaar. Ook lijkt het vooral in bepaalde landen of onder bepaalde groepen erg populair. Dat heeft ook te maken met dat bepaalde functies in bepaalde landen niet werken. Zo hebben we in Nederland niet de optie om het algoritme aan te passen via AI: je kunt niet zeggen waarover je minder of meer berichten wil zien.
Voor Meta's begrippen is Threads
overigens heel erg klein: Instagram, Facebook en WhatsApp hebben alledrie een maandelijks gebruikersaantal van 3 miljard. Ook in Nederland zijn die apps erg groot. In totaal zijn er 8,9 miljoen Instagram-gebruikers in Nederland, Facebook telt er 10,4 mliljoen en WhatsApp heeft er 13,8 miljoen. Vooral die laatste is op extreem veel telefoons aanwezig: het is voor veel mensen hun standaard communicatie-app geworden.