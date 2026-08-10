10 x waarom Elon Musk zijn eigen virals zou kunnen bedenken

Hij zou een smartphone hebben gemaakt, de beelden van de SpaceX-ladder die op de maan knalt, andere hersenspinsels: het barst van de vreemde AI-filmpjes op TikTok, Instagram en X. Het is echter de vraag: zijn het altijd zomaar AI-filmpjes, of schuilt er meer achter?

1 april

Het doet denken aan 1 april-grappen die uiteindelijk toch daadwerkelijk producten worden. Het zal ongetwijfeld voorkomen dat een bedrijf iets heel ludieks bedenkt en ontdekt dat het misschien echt een goed idee is, maar het zal ook wel eens de andere kant op werken. Er is een product dat misschien wat uit de maat loopt met wat de rest van een bedrijf doet, en dan is 1 april een ideale testballon.

Als je Elon Musk heet, dan hoef je niet te wachten tot 'April Fools', dan kun je dat gewoon het hele jaar door doen. Zo viel op dat vorige week de Tesla-telefoon ineens de kop opstak in video's op sociale media. We weten dat Elon Musk een 'alles-app' wil maken: dan is een smartphone niet eens zo'n heel vreemd idee, toch? Bovendien zijn er veel redenen te bedenken waardoor zo'n viral post een slim idee kan zijn...

Een neppe productaankondiging: daar kunnen veel redenen voor zijn

1. De testballon — Hij kan natuurlijk testen of de markt open staat voor een Tesla-telefoon zonder een dure productaankondiging te hoeven doen.

2. Aandelenkoers-boost — Het nieuws over “innovatie” houdt Tesla in het gesprek en stuwt (kortstondig) de koers of sentiment.

3. Concurrentiedruk op Apple/Google — Of wil hij laten zien dat hij ook uit hun ecosysteem kan stappen, als statement richting Big Tech?

4. X-integratie testen — Misschien wil hij gewoon peilen hoeveel animo er is voor een telefoon die dieper verweven is met X.

5. Talent aantrekken — Of zou het meer personeelgerelateerd zijn en laat hij geruchten circuleren om engineers/ontwerpers te verleiden te solliciteren “voor het geval het echt gebeurt”?

6. Media-aandacht zonder kosten — Het is in ieder geval slim qua kosten: je hebt gratis PR via speculatie-artikelen, zonder een cent aan marketingbudget.

7. Aflandingsstrategie voor Starlink — Er is natuurlijk ook nog Starink: een telefoon die rechtstreeks met satellieten verbindt zou een mooie showcase zijn voor Starlink.

8. Afleidingsmanoeuvre — En, iets waar hij ook veel baat bij heeft, het kan de aandacht wegtrekken van een minder positief nieuwsbericht over Tesla of X op hetzelfde moment.

9. Fanbase-mobilisatie — Daarnaast kan hij goed gebruikmaken van zijn community. Hij laat ze reageren en “bewijs” verzamelen (memes, mockups) als gratis marktonderzoek.

10. Musk-mythologie — Uiteindelijk past het sowieso heel goed in zijn imago van de rusteloze uitvinder die “alles” kan bouwen, dus voedt hij het narratief bewust.