Meta moet flink betalen, maar beter nog: het moet zijn apps veiliger maken voor jongeren. De rechtbank in New Mexico heeft bepaald dat Meta verantwoordelijk is voor geestelijke schade bij kinderen. Meta is het er niet mee eens en gaat in hoger beroep.

Meta

In totaal moet Meta 567 miljoen dollar betalen, wat neerkomt op een kleine 500 miljoen euro. 420 miljoen dollar is gereserveerd voor diensten die jongeren met mentale problemen helpen, de rest wordt ingezet voor voorlichting. Meta moet daarnaast zorgen dat duidelijker moet zijn wat de leeftijd is van gebruikers in New Mexico en dat gebruikers onder de dertien jaar niet welkom zijn. Meta moet beter zijn best doen om hier zorg voor te dragen.

En dat is niet het enige dat het social mediabedrijf moet aanpakken. Zo moet het ook zorgen dat seksuele afpersing wordt opgespoord en dat naaktbeelden worden vervaagd. En dat is nog niet alles: er moeten maandelijkse gebruikslimieten worden ingevoerd voor tieners. Het zijn enorm strenge regels voor het social media-bedrijf, maar tegelijkertijd zal er mogelijk meespelen dat Meta ook wel al eerder in het nieuws is geweest omdat het uit eigen onderzoek wist dat zijn apps schadelijk zijn voor tieners.

De Facebook Papers

In de aankomende film over Meta, de opvolger van The Social Network, wordt die hele situatie opgerakeld. Hoe Meta wist dat jongeren depressies, onzekerheden en angsten ontwikkelden door het gebruik van onder andere Facebook en Instagram. Nu is dat natuurlijk een film, maar waar het over gaat is wel echt gebeurd. Het staat ook wel bekend als de Facebook Files/Facebook Papers. In 2021 publiceerde The Wall Street Journal allerlei onthullingen op basis van duizenden interne documenten die via klokkenluider Frances Haugen naar buiten waren gebracht. Vooral tienermeisjes zouden lijden onder Instagram als het om hun lichaamsbeeld ging.

Het grootste probleem was niet eens dat er onderzoek werd gedaan en dat Meta er weinig aan deed wat de uitkomsten waren: het is vooral dat het de bevindingen in het openbaar bagatelliseerde en alsnog zijn algoritmes zo stelde dat de engagement alleen maar hoger werd, terwijl het wist dat dat voor de gebruikers niet goed was. Het is onduidelijk of deze situatie een grote rol heeft gespeeld bij de bepaling van de rechter gisteren, maar het moge duidelijk zijn dat Meta niet van 2021 heeft geleerd, dat het hier nu voor wordt berecht.