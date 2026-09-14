Eén van de bazen van Instagram zegt dat gebruikers een slechtere ervaring zullen hebben als er geen algoritme was dat ze enigszins sturing gaf. Hij zegt dat je dan heel veel content van merken te zien krijgt en dat je uiteindelijk minder tijd zal besteden aan de app.

Uitschrijven van het algoritme

De opmerking komt niet uit het niets: de regering in Australië wil mensen de mogelijkheid geven om zich uit te schrijven van algoritmes. Zo kun je zelf kiezen of je wil dat content door het algoritme wordt aangeraden of dat je helemaal algoritmeloos kijkt. Dat laatste zou volgens Instagram dus geen aanrader zijn, omdat je dan vooral heel veel commerciële content te zien krijgt van merken die aandacht willen. En zij zullen de verhalen van je vrienden waarschijnlijk volop ondersneeuwen.

Er is al een tijd veel te doen om het algoritme van Instagram. In Nederland besloot de rechter dat je je tijdlijn weer gewoon chronologisch moest kunnen zetten, in plaats van op basis van populariteit. Nu wil Australië dus nog een stap verdergaan met de tijdlijn die helemaal vrij is van een algoritme en dus puur ontstaat omdat mensen en bedrijven die je volgt iets posten. Instagram-baas Adam Mosseri zegt dat een kleine, maar hard schreeuwende groep mensen terug wil naar de chronologische feed. Hij stelt dat je volledig overweldigd zal worden met content van merken en creators, en dat je vrienden nagenoeg niet te zien zijn.

Het gevolg is dat mensen minder geïnteresseerd raken in de ervaring en het veel minder gaan gebruiken. Dit betekent dat er minder bereik te verdelen is en dat mensen zich steeds meer beginnen te ergeren aan het feit dat hun bereik afneemt, omdat de gehele taart kleiner wordt." Hij zei dat de betrokkenheid en tevredenheid van gebruikers afnemen "Het is een interessante spanning tussen wat een individu wil en wat er gebeurt als je dat opschaalt naar de gehele gemeenschap.

We maken fouten

"Dat wil niet zeggen dat ranking perfect is, dat is het niet, we maken fouten – een van de dingen die mij frustreert aan ranking is dat we uiteindelijk te veel optimaliseren voor dingen die we kunnen meten, en dingen onderwaarderen die moeilijker te meten zijn."

In de toekomst verwacht hij dat je een soort gesprek met de AI van Instagram kunt gaan en en beter kunt bepalenn wat je allemaal wel en niet te zien wil krijgen. Verder vertelde hij ook dat hij Instagram niet verslavend vindt. "Ik geloof niet dat Instagram verslavend is – ik weet dat dat een controversiële uitspraak is – maar ik denk wel dat we in het Engels het woord 'verslaafd' vaak spreekwoordelijk verkeerd gebruiken... zoals 'ik ben verslaafd aan deze serie en ik ben aan het bingewatchen, wat niet goed voor me is'."