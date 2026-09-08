Veel mensen mogen sceptisch zijn over AI, zeker in combinatie met Meta , maar Meta lijkt zich daar weinig van aan te trekken. Het wil nu zelfs dat je ook je bankgegevens met de AI deelt. Het gaat nu nog om een gesloten testfase, maar uiteindelijk moet dit wel naar de stabiele versie van Meta’s AI komen.

Muse AI

Meta’s Muse kan taken uitvoeren, zoals email beheren en uitgaven van je bankrekening bij te houden. Meta doet het onder andere om Google in te halen, dat met Gemini en zijn sterke ecosysteem ook veel linkjes legt met AI. Meta wil zoiets ook, maar heeft natuurlijk een heel ander soort ecosysteem: Meta heeft geen eigen mailprogramma of agenda, maar het wil het dus wel mogelijk maken dat je de mail en agenda die je gebruikt kunt laten communiceren met Muse.

Meta zal dit ook na de testfase die nu intern plaatsvindt echt niet in een keer live zetten voor iedereen. Het komt naar verwachting met een bètafase waarop je je kunt inschrijven: of waarop in eerste instantie alleen Amerikanen zich kunnen inschrijven. Toch is het de vraag of veel mensen het durven: hun bankgegevens toevertrouwen aan Meta. Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij AI en dan vooral wat het allemaal aan data van ons gevoed krijgt. Er zijn zelfs mensen die over de nieuwe tandenborstel van Dyson zeggen dat het puur is om data over menselijke gebitten vast te leggen in plaats van dat het mensen echt helpt.

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