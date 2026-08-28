Veel mensen vinden het idee van viral gaan op social media geweldig. Het is zelfs vrij standaard dat je op andere social media viral kunt gaan, zonder dat je dat misschien wil. Bluesky vindt dat geen goede ontwikkeling, Het komt nu zelfs met een knop die je kunt omzetten om te zorgen dat je posts niet viraal kunnen gaan.

Een anti-viralknop op Bluesky

Bluesky is veel aan het vernieuwen: zo kun je er nu bijvoorbeeld ook langere video’s posten. En nu is er een manier om het algoritme te temmen door te kunnen aangeven dat je er niet op zit te wachten om viral te gaan. Gebruikers kunnen zo zorgen dat hun posts niet op de Discover-feed komen te staan, want dat is de plek waar viral posts ontstaan. Hoe meer interacties er zijn hoe meer mensen de post te zien krijgen en zo krijgt het op den duur enorm veel tractie. Maar je kunt er nu dus voor kiezen dat dat niet zo is.

Het is wel opvallend dat het social medium nu met deze optie komt, want het heeft bijvoorbeeld geen mogelijkheid om posts privé in te stellen . Alle posts die je plaatst zijn altijd meteen openbaar voor iedereen, terwijl er waarschijnlijk meer mensen zijn die dat willen kunnen regelen dan dat ze willen voorkomen dat hun posts viral gaan. Bovendien zou een post die privé staat ook al niet in een feed komen als Discover, dus het leek logischer dat dat een optie was.

Tegelijkertijd is het goed dat je in ieder geval kunt zorgen dat niet helemaal iedereen je post te zien krijgt. Soms wil je dat een kleinere groep mensen je post te zien krijgt en dan is het fijn dat je dat kunt omschakelen. Zeker op een platform als Bluesky, dat toch wat meer draait om hersenspinsels en mijmeringen. Je kunt de optie vinden in de Privacy and Security-instellinen binnen de app.

Protocol