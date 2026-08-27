Twitter is terug, al is het niet helemaal duidelijk voor hoe lang. Ook is het niet te vinden op Twitter.com, maar Twitter.now. De reden dat het onbekend is voor hoe lang het terug is heeft met Elon Musk te maken. Die is eigenlijk de eigenaar van de naam Twitter, maar de mensen achter het nieuwe platform zeggen dat hij daar afstand van heeft gedaan.

Twitter.now

De site is opgericht door iets dat Operation Bluebird heet en het is een klein bedrijf met investeerders erachter. Ze zegen dat ze maanden hebben gewacht om eindelijk te lanceren en dat het nu zo ver is. Het is salleen de vraag hoe het met de naamrechten zit. Volgens Operation Bluebird heeft Musk daar afstand van gedaan toen hij Twitter in 2022 kocht en de naam meteen veranderde naar X. De Twitter-identiteit en het intellectuele eigendom zou hiermee zijn achtergelaten.