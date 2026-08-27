Twitter
is terug, al is het niet helemaal duidelijk voor hoe lang. Ook is het niet te vinden op Twitter.com, maar Twitter.now. De reden dat het onbekend is voor hoe lang het terug is heeft met Elon Musk te maken. Die is eigenlijk de eigenaar van de naam Twitter, maar de mensen achter het nieuwe platform
zeggen dat hij daar afstand van heeft gedaan.
De site is opgericht door iets dat Operation Bluebird heet en het is een klein bedrijf met investeerders erachter. Ze zegen dat ze maanden hebben gewacht om eindelijk te lanceren en dat het nu zo ver is. Het is salleen de vraag hoe het met de naamrechten zit. Volgens Operation Bluebird heeft Musk daar afstand van gedaan toen hij Twitter in 2022 kocht en de naam meteen veranderde naar X. De Twitter-identiteit en het intellectuele eigendom zou hiermee zijn achtergelaten.
Musk denkt daar anders over: hij heeft Operation Bluebird
vorig jaar voor de rechter gesleept. De rechter leek het echter met Operation Bluebird eens te zijn. Vandaar dat het nu heeft besloten dat het Twitter.now dus lanceert. En het heeft meteen al een goed vernieuwing ten opzichte van andere sociale media: er zit een fact-check-functie in zodat je kunt checken of iets wel klopt. Dat zou op meerdere sociale media handig zijn, al zijn ook over feiten soms toch de meningen verdeeld...