De ooit zo populaire video-app Vine is teruggekeerd. Nou ja, niet helemaal: het gaat om een spirituele opvolger van de app , genaamd Divine.

Vine was vorig decennium een populaire video-app die kort na release door Twitter werd gekocht. Het idee was simpel: er konden korte video’s van 6 seconden mee worden gemaakt die vervolgens in een loop werden afgespeeld.

De app was een hit: op het hoogtepunt waren er meer dan 200 miljoen actieve Vine-gebruikers. Daarmee droeg het ook bij aan het populair maken van vele influencers, zeker omdat de video’s ook op andere socialmediaplatforms gedeeld konden worden. Maar zoals de meeste dingen op internet, zat er ook een einde aan het sprookje: eerst door nieuwe uploads stop te zetten, en uiteindelijk met het verdwijnen van de gehele app.

Soortgelijk concept als Vine

Jack Dorsey, de oprichter van Twitter (het platform dat tegenwoordig simpelweg als ‘X’ bekendstaat), kondigde vorig jaar echter aan dat hij aan een spirituele opvolger van Vine werkte, genaamd Divine. Die app is nu uitgerold en kan dus gedownload en gebruikt worden.

Eigenlijk is het principe van Divine gelijk aan Vine. Mensen kunnen video’s van 6 seconden maken en delen. Die video’s worden in een loop afgespeeld. In feite wordt het concept van Vine daarmee direct doorgezet – goed nieuws voor iedereen die vorig decennium zo van het platform genoot.

Daarbij ligt er een nadruk op het feit dat video’s door mensen gemaakt moeten zijn, en dus niet door AI. Dat wordt onder andere bewerkstelligd doordat video’s direct in de app opgenomen moeten worden. Daarnaast wordt er een verificatietool genaamd ProofMode gebruikt. Tot slot kunnen mensen ook aangeven wanneer ze vermoeden dat een video AI gebruikt.

Oude Vine-video’s ook te zien

Maar Divine zet op meer manieren het nalatenschap van Vine voort. Het nieuwe platform heeft namelijk al meer dan twee miljoen video’s die ooit populair waren op Vine online staan. Je kunt dus allerlei populaire hits uit het verleden tegenkomen op Divine voor een heerlijke dosis nostalgie. Daarbij inspireert het nieuwe gebruikers hopelijk om ook zelf aan de slag te gaan.

Succesvolle release

Tot dusver lijkt dat wel te lukken: toen de app online ging, installeerden in de eerste paar uur meteen tienduizenden mensen Divine. Daardoor hadden de servers het even zwaar, al wordt er aan gewerkt om de app weer zo stabiel mogelijk te krijgen.

De toekomst van Divine kan er dan ook best rooskleurig uitzien. Korte video’s zijn tegenwoordig sowieso populairder dan ooit – kijk maar naar TikTok en YouTube Shorts – en Divine speelt daar handig op in. Ironisch is het wel, omdat Vine ooit de trend van korte video’s startte. Nu is het de kunst om de nostalgie die rondom Vine leeft om te zetten naar een hele generatie aan nieuwe gebruikers die groot worden dankzij Divine – en daarmee het platform zelf ook groot maken.