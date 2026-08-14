Meta’s social medium Instagram heeft een nieuw logo, maar mensen hadden er misschien toch andere verwachtingen van. De r is vooral het onderwerp van de dag: want is het wel een r? Heeft Meta de naam stiekem veranderd naar Instagzam? Zonder de G zou het nog best goed klinken.

Instagzam

Instagram kiest voor zwart en beige voor zijn nieuwe huisstijl en volgens het hoofd van Instagram, Adam Mosseri, is het “strakker en moderner, met verwijzingen naar het origineel en de eenvoud en het vakmanschap dat van Instagram altijd Instagram heeft gemaakt." Het zijn bijzondere woorden om het social medium te omschrijven. Het heeft namelijk al heel vaak onder vuur gelegen omdat het toch helemaal niet zo eenvoudig bleef: ineens werden vierkante foto’s langgerekt, veel mensen weten het verschil tussen een reel, story en wallpost niet, en dat vakmanschap: dat associeer je toch ook meer met handgemaakte objecten…

Het is natuurlijk terecht dat Instagram zijn naamlogo onder handen neemt, want de laatste keer dat dit gebeurde was tien jaar geleden. Het is alleen die r die op een z lijkt die het een wat vreemde keuze maken. Hij lijkt ook kleiner en smaller dan de rest, alsof de letter er eigenlijk niet zou moeten zijn. Sommige mensen vinden het lijken alsof Instagram AI heeft gebruikt om dit logo te maken, omdat het net lijkt alsof het zo’n AI-afbeelding is die dan ergens een naam in tekst heeft staan die meer Russisch of Grieks lijkt.

Fris, maar AI-achtig