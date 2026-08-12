Meta en TikTok hebben een niet al te rooskleurige toekomst, nadat er steeds meer rechters zijn die jonge slachtoffers van zijn platforms in het gelijk stellen. De kans is groot dat Meta vooral met tientallen, zo niet honderden of duizenden rechtszaken te maken gaat krijgen van jongeren die stellen dat ze psychische problemen hebben gekregen door wat er allemaal op Instagram en Facebook gebeurt. Er is zelfs één rechtszaak waarin 1,4 biljoen dollar wordt geëist voor smartengeld.

Meta en TikTok

Er start op 19 augustus een rechtszaak waarvoor Meta en TikTok hard hebben geprobeerd hem af te wenden. Ze vonden dat ze juridisch immuun waren door Sectie 230 van de Communications Decency Act, maar de rechter vond van niet. Sterker nog, een heel panel van rechters vond van niet. “Omdat Section 230 slechts een verweer tegen aansprakelijkheid biedt — en geen immuniteit tegen rechtszaken — ontbreekt het ons aan beroepsjurisdictie om de uitspraken van de federale rechtbank op tussentijdse basis te toetsen. Daarom verklaren wij de beroepen van Meta en TikTok niet-ontvankelijk.”

In ieder geval zijn de ministers van justitie die de rechtszaak hebben aangespannen niet onder de indruk. Ze vinden het allemaal zelfs maar hol klinken in het licht van het bewijs. Het bewijs zou aantonen dat Meta het publiek heeft misleid over de veiligheid van haar platforms, terwijl ze deze opzettelijk zo heeft ontworpen dat er dwangmatig gebruik wordt gestimuleerd en zo de inkomsten van Meta alleen maar hoger worden, stellen ze.

Verslavend gedrag

Een eerdere rechtszaak stelde al dat Meta’s sociale-mediaplatforms Facebook en Instagram 'verslavend gedrag aanmoedigen, verzuimen de leeftijd van gebruikers te verifiëren, adolescenten aanmoedigen om ouderlijk toezicht te omzeilen en onvoldoende beschermen tegen schadelijke inhoud en/of opzettelijk schadelijke en uitbuitende inhoud versterken'.

Kortom, er hangt Meta heel wat boven het hoofd en nu is het bedrijf niet arm, maar het heeft door de jaren heen wel wat minder goede keuzes gemaakt, zoals het ontwikkelen van het metaverse dat toch niet helemaal het succes is geworden dat het hoopte. Ook zijn de kosten van AI-ontwikkelingen erg hoog. Niet dat we medelijden met Meta moeten hebben, maar waarschijnlijk konden deze rechtszaken niet op een slechter moment komen voor het bedrijf.