Een leuk verhaal voor de Kruidvat: één van zijn medewekers maakt graag video's in haar pauze, dus dan staat ze in haar rode Kruidvat-polo te dansen in de coulissen van de winkel. Aïsha kan ook supergoed dansen en heeft er een bepaalde attitude bij die menig social mediagebruiker lijkt te betoveren. En menig bedrijf, want Bol en Etos zijn al op een ludieke manier op de 'Kruidvat-baddie' ingesprongen.

Kruidvat baddie

Een baddie is een stoere vrouw en dat is Aïsha Vis zeker, met alle toffe choreo's die ze online zet. Ze wist met één video al 26 miljoen views op de kop te tikken. De video's zijn allemaal in haar pauzes opgenomen, want zo stelt ze, ze wil haar baan niet kwijtraken. Niet dat ze de rest van haar leven bij de Kruidvat zal blijven: ze doet namelijk een dansopleiding, mocht dat nog niet duidelijk zijn.

Etos en Bol springen in

Etos en Bol hebben het ook gezien, want die hebben twee mannelijke collega's bereid gevonden om de dame mee uit te vragen. De een vindt dat een beetje te ver gaan, de ander kan het wel waarderen. In ieder geval wordt er heel enthousiast op ingesprongen en het is dan ook de vraag of er naast de Kruidvat-concurrenten van Ahold Delhaize meer bedrijven zijn die ermee aan de haal zullen gaan. Het zal in ieder geval moeilijk zijn om met een dansvideo te komen die zo goed is als Aïsha ze verzorgt.

Het is ook wel leuk dat er weer eens iets positiefs gebeurt op sociale media, waarbij er weer volop kan worden ingehaakt. Dat lijkt de laatste tijd soms te worden ondergesneeuwd door veel negatieve zaken en dat is jammer. Juist die positieve lichtpuntjes zijn toch wat sociale media uiteindelijk zo leuk maakt.

En het is leuk dat Kruidvat het oke vindt: ze staat wel in een polo van haar werkgever en veel werkgevers zijn daar toch wat terughoudend in. Het levert het bedrijf waarschijnlijk zoveel positieve reacties op, dat het alleen maar een gigantische imagobooster zal zijn. Zelfs terwijl Aïsha het in principe alleen maar op haar eigen account post.