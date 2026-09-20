Het was een woelige week op social media . Er werd gelachen met Jeroen van der Boom, maar er was juist weer boosheid om Sydney Sweeney. We nemen het met je door.

Sommige vrouwen zijn boos op Sydney Sweeney

Vrouwenrechten zijn ingewikkeld: neemt Sydney Sweeney nou juist haar vrijheid en pakt ze de macht als vrouw door naakt in een reclame te poseren, of is het wat veel mensen zeggen, een stap terug van iets waar veel vrouwen juist zo voor hebben gestreden? In ieder geval maakt ze een reclame voor sportgokken, maar daar heeft niemand het over.

Gummy Bear Moms

TikTok is in de ban van de Gummy Bear Mom. Dat zijn moeders die hun keukenkastjes volstouwen met snoep en daar ook niet beschaamd over zijn. In de huidige af en toe erg neurotische wereld als het gaat om voeding, is dat ergens best verfrissend. Alleen niet zo gezond...

Converse trekt zijn KKK-achtige reclame in

Schoenenmerk Converse heeft een flinke lading kritiek gekregen op een van zijn recente reclamecampagnes. Het kreeg namelijk een nogal vreemd KKK-nasmaakje, met witte gewaden, een paar schoenen dat 'over' lijkt te zijn. Er staan zelfs ladders en bomen op, waar de KKK vroeger zijn slachtoffers aan ophing. Het mag geen verrassing zijn dat Converse de reclame heeft teruggetrokken.

Vet: Mila geeft voetbalshirts een tweede leven

Mila gaat viral met haar voetbalshirts die ze aanpast, waardoor ze wat charmanter worden. Zelfs vriendinnen van spelers schijnen ze te dragen, en dat snappen we wel: deze oude voetbalshirts hebben hiermee een geweldig tweede leven:

Jeroen van der Boom bij de Free Record Shop

Niemand weet precies waarom dit nu viral gaat, maar het fragment van Jeroen van der Boom die bijna zonder publiek, toen hij net doorbrak met zingen, een optreden geeft voor de Free Record Shop is op zoveel niveaus interessant. Het is een beetje ongemakkelijk, het is leuk om de oude Free Record Shop weer te zien, en de wetenschap dat Van der Boom prima terecht is gekomen, maken het toch ook wel weer heel leuk om te zien:

Mugshot van een dief wordt meteen vergeleken met J Lo

Een vrouw, die Cyrena Anne Quast heet, werd in augustus gearresteerd omdat ze twee boormachine-batterijen zou hebben gestolen. Echter was het niet haar daad waardoor ze viral ging, maar haar uiterlijk: ze lijkt sprekend op Jennifer Lopez: