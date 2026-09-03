Gadgetmerk Dyson heeft zich gestort op een nieuwe tak van sport, namelijk tandenpoetsen. Het komt met een nogal opvallend uitziende tandenborstel die op social media momenteel viral gaat. De één vindt het op een microfoon lijken, de ander op een vibrator, maar dat is niet het enige dat deze gadget zo opvallend maakt.

Dyson Camerajet

Hij heeft mmet 479 euro een enorm grote prijskaart, maar volgens Dyson is dat niet voor niets: de tandenborstel is namelijk niet gewoon een tandenborstel die dan trilt om je tanden beter schoon te poetsen. De Camerajet, zoals het apparaat heet, kan namelijk zowel poetsen, flossen als sprayen. Er zit een mondwatertank in de tandenborstel zelf, zodat je niet alleen een frisse mond hebt door het poetsen, maar als het goed is ook wat langer houdt door het mondwater.

Nu is Camerajet waarschijnlijk niet de eerste naam waar je aan dacht toen je aan een Dyson tandenborstel dacht, maar dat komt omdat er dus echt een camera inzit, die ook nog eens een vrij grote rol speelt. De camera is een soort endoscoop die ziet wat normaliter de tandarts ziet. Via de app kun je de beelden uit je mond bekijken, maar je krijgt ook tips over hoe je het apparaat het beste kunt maken en over je algehele mondgezondheid.