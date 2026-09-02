Samsung doet IFA 2026 anders dan voorheen. In plaats van een stand op de beurs in Messe Berlin - waar het merk twaalf jaar lang aanwezig was - opende Samsung deze week Samsung CONNECT, een eigen interactieve expositieruimte in het Humboldt Carré in het centrum van Berlijn. Dat is een bewuste keuze: makkelijker bereikbaar voor media, partners en consumenten, en een meer gecontroleerde omgeving om de "Companion to AI Living"-visie te presenteren. Samsung presenteert daar van 2 tot en met 6 september zijn nieuwste innovaties en is tegelijk hoofdsponsor van de IFA Creator Hub op de Messe Berlin.

AI moet tastbare voordelen bieden die mensen in hun dagelijks leven kunnen zien en ervaren", aldus Benjamin Braun, Chief Marketing Officer van Samsung Europe. "Of het nu gaat om energie besparen, betere entertainmentervaringen of krachtige AI-functies op meer apparaten: onze focus blijft liggen op technologie die het dagelijks leven verrijkt." ", aldus Benjamin Braun, Chief Marketing Officer van Samsung Europe. "

Wasmachines: van A-55% naar A-70% in drie jaar

Het meest concrete nieuws uit Samsung CONNECT zijn twee nieuwe Bespoke AI-wasmachines. Het verhaal daarachter is ook een verhaal van constante progressie: op IFA 2024 presenteerde Samsung een model met energielabel A-55%, vorig jaar op IFA 2025 volgde A-65% en nu, op IFA 2026, is er het A-70%-model. Elk jaar een stap verder, elk jaar een hogere lat.

Het nieuwe 10 kg-model haalt een EEI-score van 15,5, wat overeenkomt met een energieverbruik van 15,3 kWh per 100 wasbeurten — tot 70,2 procent efficiënter dan de minimumdrempel voor energieklasse A. Tegelijk groeit de capaciteit van 9 naar 10 kilogram. Die combinatie is precies waar Samsung op inzet: meer wassen met minder stroom, zonder concessies aan het wasresultaat. Samsung heeft daarvoor technische optimalisaties doorgevoerd op het gebied van motorefficiëntie, thermisch beheer en wasprogrammering.

Hyoung Min Park, VP en Head of the Customer Experience Team bij Samsung Electronics: "Bij Samsung willen we af van het frame dat energiezuinigheid, capaciteit en gebruiksgemak niet in één machine verenigd kunnen worden. Tijdens de IFA 2026 laten we zien hoe innovatie kan helpen om energie te besparen, meer wasgoed te verwerken en wassen slimmer en gemakkelijker te maken."

13 kg in een standaard diepte van 600 mm

Het tweede nieuwe model richt zich op een ander probleem: ruimtegebrek. Met SpaceMax-technologie vergroot Samsung de interne trommelcapaciteit tot 13 kilogram zonder de buitenkant groter te maken. De machine heeft gewoon de standaard Europese inbouwdiepte van 600 mm — geschikt voor elke keuken, badkamer of bijkeuken waar een normale wasmachine past, maar dan met fors meer ruimte voor beddengoed, handdoeken en ander volumineus wasgoed.

Het ontwerp volgt Samsungs monobody-aanpak, waarbij de behuizing één geheel vormt en in elk interieur past. Het touchscreen is visueel geïntegreerd in de wasmiddellade en geeft intuïtief toegang tot wasprogramma's, verbonden functies en SmartThings-integratie.

Auto Open Door: fris na elke wasbeurt

Beide nieuwe modellen zijn voorzien van Auto Open Door. Na afloop van het wasprogramma gaat de deur automatisch een klein stukje open, zodat achtergebleven vocht uit de trommel kan verdampen. Zo blijft de binnenkant fris zonder dat je er zelf aan hoeft te denken.

Belangrijk voorbehoud: de modellen die op IFA worden getoond zijn nog in de ontwikkelingsfase. Specificaties kunnen nog wijzigen en commerciële beschikbaarheid moet nog worden bepaald.

Meer op Samsung CONNECT

Naast de wasmachines presenteert Samsung ook updates voor de Bespoke AI Refrigerator Family Hub met verbeterde AI-herkenning van voedingsmiddelen en nieuwe verbonden keukenervaringen. Op tv-gebied toont Samsung Micro RGB-technologie met microscopisch kleine rode, groene en blauwe leds voor hogere precisie in kleur, contrast en scherpte, en Vision AI Companion — conversationele AI op alle Samsung tv-modellen van 2026 die gepersonaliseerde aanbevelingen doet zonder de kijkervaring te onderbreken. Samsung TV Plus telt inmiddels meer dan 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers wereldwijd.

Op gaminggebied introduceert Samsung drie nieuwe monitoren: de Odyssey G75SJ — de eerste Samsung 42-inch curved OLED-gamingmonitor met 4K — de 27-inch Odyssey G60H met een refresh rate van 1.100 Hz, de eerste ter wereld, en de Odyssey OLED G9, een 49-inch DQHD-monitor met 360 Hz.