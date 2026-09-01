Het actiecameramerk GoPro is verkocht en dat heeft grote gevolgen. Het bedrijf is nu grotendeels in handen van een YouTuber en die wil het bedrijf vooral inzetten in defensie, robotica en ruimtevaart.

GoPro is overgenomen

Mark “Markiplier” Fischbach is nu de grootste aandeelhouder van het bedrijf, maar Starman Holding laat weten dat het 285 miljoen dollar heeft betaald voor deze merger. Dat het in andere handen is, is niet altijd zo interessant voor gebruikers, maar deze ‘overname/merger’ is toch net even wat anders.

Iedereen kent GoPro gewoon van de actiecameraatjes: heel goede camera’s, maar daar blijft het wel ongeveer bij. Nu wordt het bedrijf als volgt omschreven:

"GoPro is een vooraanstaand Amerikaans bedrijf op het gebied van beeldvorming en optische oplossingen, dat zich richt op belangrijke gebieden van nationale veiligheid met betrekking tot camera's, optica en AI-infrastructuur. De combinatie van GoPro's hoogwaardige optische expertise en intellectueel eigendom met Starman's geavanceerde transceivercapaciteiten en Amerikaanse productieplatform creëert een unieke kans. Samen willen we de productie van deze kritieke componenten terugbrengen naar de Verenigde Staten.”

Van sport naar een heel andere tak

Dat is dus behoorlijk anders dan wat het was. Nu wisten we dat GoPro al een tijdje wat moeite had met onder andere de hevige concurrentie op het gebied van actiecamera’s. Het had uiteindelijk 92 miljoen dollar schuld, dus we wisten al dat GoPro al een tijdje zocht naar manieren om weer succesvoller te worden, en dan is defensie niet zo’n gekke tak van sport. Het is alleen zo ver weg van sport. En nu blijkt dus dat het bedrijf sowieso veel meer die richting ingaat.

Defensie lijkt de laatste tijd enorm populair onder techbedrijven. Drones zijn een belangrijke schakel binnen defensie, maar ook robotica. Het is dus zeker niet alleen maar leuk voor de heb. GoPro maakt natuurlijk camera's en er is in Amerika grote vrees dat we een soort surveillancestaat krijgen: dat soort dingen zie je ook in Engeland, waar je je paspoort moet scannen als je de club in wil, en daar ook nog gedurende de avond een bezoekje van mensen met bodycams kunt verwachten om te checken of er geen vreemdelingen binnen zijn.

Met defensie gaat het dus echt wel een tandje verder. Het wordt afwachten wat we er precies van gaan zien, maar meestal zijn bedrijven die zich met dat soort vertrouwelijke dingen bezighouden geneigd om helemaal 'under the radar' te gaan.