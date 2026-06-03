Actiecamerabedrijf GoPro heeft een waarschuwing ingediend: het betwijfelt of het over een paar jaar nog wel bestaat gezien de ontwikkelingen op het gebied van werkgeheugen. Accountant PriceWaterhouseCoopers beaamt deze problemen. Het bedrijf verwacht dat er wanbetalingen op leningen komen. Het enige wat GoPro op dit moment kan doen is gesprekken voeren met zijn geldschieters.

GoPro failliet?

Het is immers net als veel andere techbedrijven vooral afhankelijk van werkgeheugen, RAM dus. De prijzen op dit gebied stijgen en stijgen maar door, omdat er niet genoeg fabrieken zijn om aan de vraag te voldoen. Een vraag die zo enorm is geworden door bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, omdat dat nu eenmaal heel veel rekenkracht vraagt. GoPro twijfelt hierdoor of het nog wel door kan gaan. De aandelen daalden met 8 procent op de beurs nadat de nieuwe jaarrekening eerder deze week werd gepubliceerd.

GoPro heeft in 2025 651,5 miljoen dollar opgebracht en dat is een daling van bijna 19 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het verloor ook nog eens 83,3 miljoen dollar. De cash ging van 102,8 miljoen naar 49,7 miljoen dollar en dat is veelzeggend. De verliezen zijn opgeteld nu 775,1 miljoen dollar. Hoewel de RAM-prijzen zeker een rol spelen bij de problemen, is er ook nog iets anders: de Max 2. Dit is de 360-gradencamera die GoPro in september 2025 op de markt bracht. Het was geen succes omdat het zo laat was, naast dat het zo duidelijk is dat Insta360 de markt van dit soort 360 gradencamera’s in handen heeft. Schoenmaker, blijf bij je leest.

Cameraconcurrentie

Al heeft GoPro ook daar veel last van concurrentie. Als het om actiecamera’s gaat dan is bijvoorbeeld DJI ook een heel goede keuze met zijn Osmo Action-cams. In ieder geval heeft GoPro 50 miljoen dollar aan financieringsregelingen en bestaan er meer regelingen om het bedrijf boven water te houden. En ja, met een tegenvallende omzet en inderdaad die RAM-ramp die gaande is, wordt het steeds moeilijker voor het bedrijf, dat er wel voor heeft gezorgd dat het een gevestigde naam werd. Als mensen het over een actiecamera hebben, dan noemen ze het vaak al een GoPro, ook als ie van een ander merk komt. Het bedrijf heeft sowieso veel gedaan voor het vastleggen van bijvoorbeeld extreme sporten, maar ook in de wereld in het algemeen.