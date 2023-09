Nieuwe GoPro Hero Black 12: kan het nog wel vernieuwen?

Action camera's

Je ziet het in de telefoonmarkt nu een beetje: sure, er wordt elke keer wel een nieuwe processor in gezet en betere camera’s, maar kijken we even heel simpel naar ons gebruik van smartphones, dan zien we relatief weinig verschil tussen een toestel van vier jaar geleden en van nu, tenzij je uiteraard voor een foldable gaat. Geldt hetzelfde voor action cams? Je kunt je immers afvragen hoeveel mooier dat beeld nog kan? Hoeveel scherper zal ons oog nog waarnemen?

Het is niet voor niets dat er wel 8K-televisies zijn, maar geen 8K-content: veel productiebedrijven vinden dat de moeite niet waard: je ziet namelijk bijna geen verschil. Binnen de wereld van actiecamera’s zitten ze ongeveer wel in hetzelfde schuitje, maar menen ze dat het toch nog steeds mooier en beter kan. Bovendien laat GoPro met zijn Hero 12 Black zeker wel zien dat het inderdaad kan innoveren: een van de frustraties aan zijn camera’s is dat je natuurlijk altijd langer aan één stuk door wil kunnen filmen en dat maakt dit apparaat wel mogelijk. Daarvoor heb je wel een Enduro-batterij nodig, die ook bij de GoPro wordt geleverd. Hiermee wordt de runtime 2 keer zo goed als in de vorige GoPro.