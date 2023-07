Een gaming smartphone met 24GB RAM uit China

Je kunt nooit genoeg RAM-geheugen hebben. Dat werd mij ooit verteld door een computertechneut. Dat was wel nog in de tijd dat computers het met 256 of 512MB RAM moesten doen. Inmiddels is 16GB al lang geen uitzondering meer. Eerder de standaard. Ook smartphones worden al bijna standaard uitgerust met 8 en zelfs 12GB RAM. Nubia dacht: dat kan beter (lees: meer). De Chinese fabrikant, een dochter van ZTE, heeft nu namelijk en smartphone gepresenteerd die standaard voorzien wordt van 24GB RAM. Ja, daar staat écht 24.

Een gaming smartphone met (meer dan) genoeg werkgeheugen

Het betreft de Nubia Redmagic 8S Pro Plus. Een typische Chinese smartphone naam overigens, want er zitten een S, Pro en Plus in de naam, En het woord ‘magic’ hebben we ook al vaker gezien op slimme telefoons van Chinese makelij, maar dit ter zijde.

Met zoveel werkgeheugen mag je natuurlijk verwachten dat de Nubia Redmagic 8S Pro geen ‘standaard’ toestelletje is. Het is een zogenoemde gaming smartphone. Dit betekent dat ook de andere specs, en dan met name de processor en grafische chip, goed bemeten zijn. Het toestel wordt uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 2 LV processor die geklokt is op 3.36Ghz en de grafische processor heeft een maximale kloksnelheid van 719Mhz. Het scherm van de nieuwe Nubia is een 6,8 inch AMOLED met 120Hz refreshrate en Full HD resolutie. Dat laatste valt misschien wat tegen. Je zou wellicht verwachten dat ze er een 4K scherm in gestopt hadden.