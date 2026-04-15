GoPro lanceert MISSION 1: drie professionele cinemacamera's met 8K60 en een verwisselbare lens

Gadgets15 apr , 10:15doorJeroen de Hooge
GoPro stapt de professionele filmmarkt binnen met de kleinste, lichtste en meest robuuste 8K-cinemacamera's ooit. En één ervan heeft een verwisselbare lens.
GoPro heeft de MISSION 1-serie aangekondigd: drie compacte cinemacamera's die zijn gebouwd voor filmmakers, creators en iedereen daartussenin. Het is een significante stap voor het merk - niet een nieuwe action cam, maar een volwaardig professioneel camerasysteem dat rechtstreeks concurreert met de premium kant van de compacte cameramarkt.

De kern: nieuwe sensor en nieuwe processor

De drie cameras delen dezelfde basis: een nieuwe 50-megapixel 1"-sensor en de nieuwe GP3-processor gebouwd op een 5nm-architectuur. Die combinatie levert tot 14 stops dynamisch bereik, 3,2µm-pixels in Quad Bayer-modus voor extreme low-light performance, 10-bit kleurdiepte met GP-Log2 en bitrates tot 240 Mbps. Dat zijn specificaties die je normaal gesproken in camera's van een veelvoud van de prijs tegenkomt.
De GP3-processor heeft ook een AI Neural Processing Unit aan boord die real-time scènedetectie en pixelverwerking afhandelt - inclusief 13 capture modes die automatisch worden afgestemd op de situatie, van duikmoduskleurwetenschap tot gezichtsgerichte toonmapping voor vlogging.

De drie modellen

De MISSION 1 PRO is het vlaggenschip. Maximale specs: 8K60, 4K240 en 1080p960 in 16:9, plus 8K30 en 4K120 Open Gate in 4:3 voor maximale flexibiliteit bij het hersnijden. Waterproof tot 20 meter zonder behuizing. Beschikbaar voor pre-order vanaf 21 mei, op de schappen vanaf 28 mei.
De MISSION 1 is het instapmodel van de reeks - gelijk aan de PRO maar beperkt tot 8K30, 4K120 en 1080p240 in 16:9, en 4K120 Open Gate. Dezelfde sensor, dezelfde processor, minder extreme framesnelheden. Beschikbaar tegelijk met de PRO.
De MISSION 1 PRO ILS is het meest bijzondere model: dezelfde sensor en processor als de PRO, maar in een mirrorless behuizing met een verwisselbare Micro Four Thirds-lensvatting. Daarmee is hij compatibel met de volledige MFT-lensbibliotheek én via adapters met een breed scala aan andere lenzen - van tele en macro tot cinematische prime lenzen. GoPro noemt het de kleinste en meest robuuste high-speed cinemacamera ter wereld met verwisselbare lens. Beschikbaar in Q3 2026.

Accuduur die serieus is

De nieuwe Enduro 2-accu levert meer dan 5 uur opname bij 1080p30 en meer dan 3 uur bij 4K30. Voor action cam-begrippen is dat indrukwekkend. De accu is ook compatibel met de HERO13 Black, en andersom.

Accessoires

GoPro lanceert een volledig ecosysteem mee: een draadloos micrófoon-systeem (24-bit/48kHz, 150 meter bereik, 6,5 uur runtime per microfoon), een nieuwe Media Mod met acht opnamepatronen en HDMI-uitgang, een Point-and-Shoot Grip die de camera omvormt tot een compacte point-and-shoot, en de Volta 2-battery grip met 5800 mAh voor tot 9 uur opname bij 4K30.

