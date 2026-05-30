E-skateboards zijn erg handig om je net even die laatste mijl te brengen, of gewoon lekker mee te touren, maar helaas is dat in Nederland nog steeds een verre droom. Je kunt het wel doen, maar dan kun je wel meteen rekenen op een boete van 380 euro. Gebeurt het je vaker, dan kan je gadget zelfs in beslag worden genomen. Reden dat dit nu weer onderwerp van gesprek is, heeft alles te maken met het Liquid Skateboard.

Trapondersteuning betekent niets bij eskateboards

Ook al heeft het hippe, nieuwe Liquid Skateboard trapondersteuning, het maakt voor de overheid niet uit. Het is nog steeds een e-skateboard en die mogen nu eenmaal niet in Nederland. LegaalRijden heeft om een reactie gevraagd van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en kwam erachter dat ondanks dat het skaeboard niet helemaal zelfstandig rijdt, het toch niet mag. Het is geen 'fiets met trapondersteuning' en daarom krijgen riders gewoon een boete als ze de politie tegenkomen.

Het is ergens ook voor te stellen: een skateboard is toch heel wat anders dan een fiets of een stepje. Vooral het feit dat er geen stuur is ( dat heeft een Segway bijvoorbeeld weer wel) is een probleem. Ook is remmen niet zo makkelijk, waardoor het onder de illegale voertuigen wordt geschaard. Je staat simpelweg te los op zo'n skateboard. Aan de andere kant sta je op een elektrische step niet veel steviger: probeer maar eens op een elektrische step met één hand los te rijden, dat is knap lastig.

Wie zo'n elektrisch skateboard heeft gekocht en hoopt dat er op den duur wel positievere wetgeving komt, die heeft een inschattingsfout gemaakt. Het lijkt er eerder op dat de overheid er strenger mee om zal gaan dan losser. Zelfs een slimmer skateboard mag niet. Bovendien krijgen we in 2028 strengere regels voor licht elektrische voertuigen. Hierdoor lijkt het er ook op dat er echt nie zomaar meer elektrische steps de weg op mogen van de Nederlandse overheid.

Hoge boete

De boete als je gepakt wordt is uitzonderlijk hoog. De aankoopprijs van een Liquid Skateboard is 499 euro, de boete is 380 euro. Je wil er dus echt niet mee gesnapt worden. Plus, je bent hem dus kwijt als het vaker gebeurt. Oppassen geblazen dus, want hoe cool het Liquid Skateboard er ook uitziet, en hoe relatief laag de prijs is, kan het dus al vrij snel een dure grap worden als de overheid zijn poot stil blijft houden.