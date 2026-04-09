Je kent ze vast wel, de scanauto’s die rondrijden en checken of auto ’s wel hebben betaald voor hun parkeerplek. Mocht je zelf door zo’n auto op de bon zijn geslingerd, dan kan het de moeite zijn om bezwaar aan te tekenen. Wat blijkt? 1 op de 10 boetes die die auto’s uitschrijven is onterecht.

Scanauto's

Scanauto’s gebruiken camera’s om kentekens te scannen en checken dan met data en AI of ervoor is betaald. Handhavers krijgen de beelden binnen en beoordelen ze dan nog, zodat het niet alleen een robot is die de boete uitdeelt. Toch blijkt die combinatie van mens en machine nog niet ideaal.

Het gaat namelijk om 500.000 onterechte boetes die per jaar worden uitgeschreven. Gelukkig zijn veel gescande auto’s gewoon oke: er worden jaarlijks 250 tot 375 miljoen scans gedaan en die monden uit in 3 tot 5 miljoen parkeerboetes. Maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is er dus 10 procent onterecht. Bezwaar maken heeft vaak wel zin: in 40 tot 62 procent van de gevallen krijg je als auto-eigenaar je gelijk.

'Scanauto maakt maar een momentopname'

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat de scanauto maar een momentopname maakt en geen omstandigheden ziet: misschien is iemand wel aan het laden en lossen of heeft de bolide een gehandicaptenkaart onder het raam liggen. Ook is het bezwaar maken nogal een gedoe en gebeurt een deel van de boete uitdelen digitaal, waardoor mensen die digitaal niet zo vaardig zijn in de problemen komen.

Helaas is er ook een ernstiger verkeersprobleem te melden, namelijk dat we in 2025 het hoogste aantal verkeersdoden in bijna 20 jaar hebben bereikt. Volgens de NOS zijn het voornamelijk mannen die vaker omkomen in het verkeer, want het aantal vrouwen is afgenomen. Van de 759 mensen die in 2025 omkwamen in het verkeer (wat 12 procent meer is dan het jaar daarvoor) was 575 man.

De grootste groep verkeersdoden zijn fietsers: het waren er 281. Vooral oudere mannen op de fiets komen vaker om. Ook bestel- en vrachtauto’s zien meer slachtoffers: het waren er altijd 17 en nu waren het er 40. Helaas is er niet voor alles een oplossing, maar verkeersveiligheidsindustuut SWOV zegt wel dat er meer fietspaden moeten komen en er ook moet worden gekeken naar de veiligheid van de fietspaden.