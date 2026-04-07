De afgelopen maand is er een forse stijging in de verkoop van tweedehands elektrische auto ’s waargenomen. De stijgende brandstofprijzen zijn daar de belangrijkste reden voor.

De Bond Van Automobielhandelaren en Garagehouders (BOVAG) kwam afgelopen week met interessante cijfers over de verkoop van tweedehands auto’s. Uit data die ze van partner RDC hebben gekregen, blijkt namelijk dat er afgelopen maand 13.843 gebruikte elektrische auto’s in Nederland zijn verkocht.

Dit is een flinke toename ten opzichte van februari dit jaar, toen er nog maar 9.355 EV’s werden verkocht. Ten opzichte van maart 2025 is er zelfs krappe verdubbeling van 98,9 procent merkbaar. Dit terwijl het aantal verkochte tweedehands auto’s ten opzichte van maart vorig jaar nagenoeg hetzelfde is gebleven: van 182.001 auto’s naar 183.209 auto’s.

Ook over het gehele eerste kwartaal van het jaar is een duidelijke stijging merkbaar. Er werden in het eerste kwartaal 34.862 gebruikte elektrische auto’s verkocht. Dat is 59,8 procent meer dan gedurende het eerste kwartaal van 2025. Dit terwijl de totale verkoop van tweedehands auto’s is gedaald: van 540.993 stuks naar 529.868 stuks.

De verkoop van gebruikte elektrische auto’s neemt dus merkbaar toe ten opzichte van reguliere auto’s. BOVAG merkt de toegenomen interesse in EV’s ook op hun verkoopplatform voor tweedehands auto’s: in maart werd er 75% vaker gezocht naar elektrische auto’s dan in de maanden daarvoor.

Duurdere brandstof

De reden voor deze toename in tweedehands elektrische auto’s moge duidelijk zijn: de oorlog in Iran en de daaruit voortvloeiende stijging in brandstofprijzen. Maart was de eerste volle maand sinds de oorlog in Iran is begonnen en het lastiger was om brandstof naar het Westen te brengen, waardoor de prijzen stijgen.

Waar men in de grensprovincies nog naar bijvoorbeeld België kan uitwijken om goedkoper te tanken, hebben de meeste Nederlanders die optie niet. Een elektrische auto is dan een voordelig alternatief. Hoewel het niet per se zo is dat mensen er hun brandstofauto voor verkopen om over te gaan op elektrisch, zullen mensen die toch een nieuwe auto zoeken door de brandstofprijzen sneller voor een EV gaan.

Meer betaalbare EV’s

Dat is echter niet het complete verhaal: er is een steeds grotere uitstroom van elektrische leaseauto’s naar de occassionmarkt. Het totale marktaandeel van elektrische tweedehands auto’s was in maart 7,6 procent van het totale aantal tweedehands auto’s. In februari was dat nog 5,57 procent, en in maart vorig jaar 3,8 procent.

Deze toename valt te wijten aan het feit dat de eerste grote lading EV’s die geleased zijn inmiddels worden voor nieuwere modellen. Daardoor komen er meer tweedehands elektrische auto’s beschikbaar voor consumenten die voor een betaalbare prijs aangeschaft kunnen worden.

"Voor consumenten is het uiteindelijk een simpele rekensom", zo stelt BOVAG-voorzitter Bob Velthuis. "Brandstof is duur en er komen steeds meer betaalbare elektrische occasions op de markt en daarmee wordt elektrisch rijden voor een grotere groep een realistische optie. En daarbij neemt het aanbod ook nog eens fors toe."

De tijd lijkt dan ook rijp voor veel consumenten om nu dan eindelijk over te stappen op een elektrisch voertuig. Steeds meer mensen hebben zonnepanelen op hun huis, waardoor het met een oplaadpunt aan huis zelfs mogelijk is om geld terug te verdienen. Dankzij de nieuwe Emissie Reductie Eenheden-regeling ontvangen EV-rijders met een laadpaal die aangemeld is bij een inboekdienstverlener namelijk geld dankzij bespaarde CO2-uitstoot.