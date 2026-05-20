Voor veel werkgevers is het beschikbaar stellen van een leaseauto aan een werknemer niet meer dan logisch. Enerzijds moet de werknemer mobiel zijn om zijn of haar werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Anderzijds is het ook een manier om de werknemer te belonen.

Door als werkgever een auto te leasen in plaats van aan te schaffen, hoef je geen forse investering te doen en profiteer je van een vast maandbedrag. Bij een bedrijf met een groot wagenpark scheelt dit flink.

Toch heeft lease ook nadelen. Zo ga je doorgaans een leaseperiode van vier tot vijf jaar aan. Wanneer een werknemer vroegtijdig van werkgever wisselt, zit je als werkgever met een leasecontract in de maag. Aan het eerder opzeggen van zo’n leasecontract zijn vaak hoge boeteclausules verbonden.

Veel werkgevers kiezen daarom bij nieuwe werknemers voor shortlease in plaats van reguliere lease. Shortlease is een flexibele leasevorm voor de middellange termijn, die vaak tussen de twee en 24 maanden duurt. Ben je als werkgever nog niet bekend met de voordelen van shortlease? Dan geven we je hier de 7 voordelen van shortlease.

1. Flexibiliteit

Zoals in de intro al aangegeven, geeft shortlease je flexibiliteit. In plaats van een vast meerjarig contract sluit je een contract van maximaal 24 maanden af. Na één maand is dit contract dagelijks opzegbaar. Ideaal dus wanneer een auto door een wijziging in het personeelsbestand overbodig wordt.

2. Geen forse investeringen nodig

Om een shortleasecontract af te sluiten, zijn er geen forse investeringen nodig zoals bij de aanschaf van een auto. Je betaalt vooraf vaak alleen een borgsom en vervolgens elke maand het maandelijkse termijnbedrag. Hierdoor is shortlease ook interessant voor zzp’ers.

3. Direct rijden

Waar je bij het samenstellen van een leaseauto vaak weken tot enkele maanden moet wachten voordat de auto geleverd wordt, kun je een shortleaseauto vaak al binnen 24 uur rijden. Bij shortlease kies je voor één van de auto’s die de shortleasemaatschappij op voorraad heeft. Dit zijn vaak auto’s van maximaal twee jaar oud met nog weinig kilometers op de teller. Hierdoor kun je als werkgever op korte termijn een auto voor je werknemer regelen.

4. Eén vast all-in tarief

Shortlease is voor een werkgever heel overzichtelijk. Je betaalt maandelijks één vast all-in bedrag. Naast de kosten voor de auto zijn ook de kosten voor onderhoud, pechhulp, verzekering en wegenbelasting inbegrepen. Het enige wat je nog zelf moet betalen, zijn de brandstofkosten. Zo weet je precies wat je maandelijks kwijt bent en word je niet verrast door onverwachte kosten.

5. Alleen een eigen risico bij schade

Shortleaseauto’s zijn altijd allrisk verzekerd. Wanneer je betrokken bent bij een ongeluk waarvan de herstelkosten niet op de tegenpartij te verhalen zijn, draai je niet zelf voor de kosten op. Deze worden namelijk gedekt door de verzekeringsmaatschappij. Het enige wat in rekening gebracht kan worden, is het eigen risico. Gereden schades hebben daardoor niet direct gevolgen voor je schadevrije jaren en je maandelijkse premie.

6. Eenvoudig op- en afschalen

Vooral voor startende ondernemers is het vooraf moeilijk in te schatten hoe de werkzaamheden er over een half jaar uitzien. Hierdoor kan een bepaalde auto op dit moment voldoen aan de wensen en eisen, maar over een half jaar al niet meer passend zijn. Wanneer je bijvoorbeeld shortlease zakelijk inzet voor het shortleasen van een bedrijfswagen, kan het zijn dat deze bedrijfswagen na zes maanden te klein is. Bij shortlease kun je eenvoudig op- en afschalen. Hierdoor houd je grip op de uitgaven van je wagenpark.

7. Lagere bijtelling

Doordat je bij shortlease kiest voor een auto die al geregistreerd staat, in plaats van een auto die nog geregistreerd moet worden, kun je profiteren van een lagere bijtelling. Voor elektrische auto’s uit bouwjaar 2025 betaal je over de eerste €30.000 17% bijtelling. In 2026 is dat 18% over de eerste €30.000. Dit scheelt de berijder al gauw €300 bruto per jaar.

Tot slot

Hoewel het maandbedrag van een shortleaseauto vaak iets hoger ligt dan bij een vast leasecontract, zorgen het flexibele karakter en het lagere risico ervoor dat shortlease in veel gevallen de beste keuze is. Ook voor de particuliere markt is shortlease interessant. Je kunt een auto zowel privé als zakelijk shortleasen