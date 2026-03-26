Het Chinese automerk Geely doet zijn intrede in Nederland, België en Luxemburg - met twee SUV's die indrukwekkende specs combineren met opvallend scherpe prijzen.

Geely Auto betreedt vanaf het tweede kwartaal van 2026 de Benelux-markt met twee modellen: de volledig elektrische Geely E5 en de plug-in hybride Starray EM-i. Beide SUV's zijn gebouwd op de Global Intelligent Electric Architecture (GEA) en draaien op het eigen Flyme Auto infotainmentsysteem - met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto.

Geely E5: volledig elektrisch, tot 475 km bereik

De E5 is de EV van het duo. Hij wordt aangedreven door een 160 kW sterke elektromotor met 320 Nm koppel en laadt via DC in slechts 20 minuten van 30 naar 80 procent (max. 100 kW). Het instapmodel Pro heeft een 60,22 kWh batterij goed voor 430 km WLTP. De Pro+ gaat verder met 475 km op een 68,39 kWh accu - het langste bereik van de drie. De Max+ biedt met diezelfde accu 450 km, maar voegt extra luxe toe zoals een panoramadak, verwarmbaar stuur, massagefunctie en 256-kleuren sfeerverlicting.

De kofferruimte is met 461 liter (uitbreidbaar naar 1.877 liter) ruim voor de klasse, en het interieur telt maar liefst 33 opbergvakken. Aan veiligheid is goed gedacht: standaard 7 airbags, 360°-camera en een uitgebreid ADAS-pakket met onder andere AEB, adaptieve cruise control en rijstrookbewaking.

Prijzen Geely E5:

Pro: €37.990 — 430 km WLTP

Pro+: €39.990 — 475 km WLTP

Max+: €41.990 — 450 km WLTP

Starray EM-i: plug-in hybride met meer dan 1.000 km totaalbereik

De Starray EM-i is de PHEV -optie en speelt in een ander segment. Het EM-i Super Hybrid-systeem combineert een 1,5-liter benzinemotor (73 kW) met een elektromotor van 160 kW en 262 Nm. Het gecombineerde rijbereik loopt op tot 1.055 km (WLTP) - een argument voor wie range-angst nog niet helemaal achter zich heeft gelaten.

De Pro-uitvoering heeft een 18,4 kWh batterij met 83 km elektrisch rijbereik. De Pro+ en Max+ stappen over naar een 29,8 kWh accu met 136 km elektrisch bereik (en zelfs 185 km in de stad). DC-snelladen gaat bij die varianten tot 60 kW, van 30 naar 80% in 16 minuten. De CO₂-uitstoot bedraagt slechts 33 g/km (gewogen, gecombineerd) bij de Pro+ en Max+.

De kofferbak is met 528 liter (2.065 liter neergeklapt) zelfs wat groter dan bij de E5. V2L en V2V zijn standaard op alle uitvoeringen.

Prijzen Starray EM-i:

Pro: €34.990 — 83 km elektrisch

Pro+: €36.990 — 136 km elektrisch

Max+: €38.990 — 136 km elektrisch

Netwerk en garantie

Geely bouwt zijn dealernetwerk snel uit: voor de zomer zijn er 20 locaties in de Benelux, eind 2026 moeten dat er 35 zijn. Het doel voor 2028: geen klant verder dan 25 minuten rijden van een servicepunt. De garantie bedraagt 8 jaar of 200.000 km - ook op de batterij - aangevuld met 3 jaar pechhulp (24/7). Reserveonderdelen worden verdeeld vanuit een centraal distributiecentrum in Amsterdam.

Conclusie

Geely gooit het meteen op prijs én inhoud. Een PHEV met meer dan 1.000 km totaalbereik voor onder de €35.000, en een EV met 475 km voor iets boven de €39.000 - dat zijn cijfers die bij de concurrentie vraagtekens oproepen. De eerste leveringen starten in het tweede kwartaal van 2026.