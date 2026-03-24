De solid-state batterij van Donut Lab die begin dit jaar werd aangekondigd houdt de gemoederen flink bezig. De batterij belooft de elektrische auto -industrie op te schudden, maar de vraag is vooral of Donut Lab zijn claims kan waarmaken. Er worden verschillende tests uitgevoerd, en nu blijkt in ieder geval dat de batterij veilig is.

Afgelopen januari kondigde Donut Lab een solid-state batterij – oftewel een vastestofbatterij – aan met een energiedensiteit van 400 Wh per kilogram. Dat is ongeveer het dubbele van een bestaande lithium-ionbatterij. De batterij zou daarbij wel 100.000 keer opgeladen kunnen worden en in een schamele 5 minuten geheel opgeladen kunnen zijn. Daarbij zou de batterij nog naar behoren presteren onder extreme temperaturen en zou deze tevens onbrandbaar zijn.

Logischerwijs klinkt dat als de heilige graag voor de auto -industrie. Het zou elektrische auto’s nog veel gebruiksvriendelijke, duurzamer en veiliger maken. Tegelijkertijd werd er veel kritiek geuit op de aankondiging. Er wordt enorm getwijfeld over of de solid-state batterij van Donut Lab wel kan wat de makers claimen.

Geen brand bij beschadiging

Donut Lab laat om daad bij woord te voegen dan ook een reeks onafhankelijke tests uitvoeren. Nadat eerder al tests werden gedaan rondom de laadsnelheid en het functioneren bij extreme hitte, is nu getest hoe de batterij functioneert na het oplopen van schade.

De resultaten worden in ieder geval door Donut Lab zelf als positief gezien. Bij een fors beschadigde solid-state batterij van het bedrijf zijn er namelijk geen gevaarlijke situaties ontstaan. Cru gezegd is de beschadigde batterij bij gebruik niet in brand gevlogen.

Tegelijkertijd moet wel benadrukt worden dat de beschadigde batterij bijna geen energie meer kon opslaan. Bij beschadiging is het dus onwaarschijnlijk dat je nog lang door kunt gaan met opladen en rijden, maar vooralsnog lijk je in ieder geval wél veilig te zitten. “Geen temperatuurpieken, geen risico op brand”, zo stelt het bedrijf op zijn website. “De Donut Battery faalt sierlijk wanneer beschadigd, en blijft veilig functioneren met gereduceerde capaciteit, in plaats van dat het een gevaar voor de gebruiker vormt.”

Meer tests zijn nodig

De tot nu toe uitgevoerde tests spreken dus in het voordeel van de claims van Donut Lab. Toch is enige context op zijn plaats: de belangrijkste claims zijn namelijk nog altijd niet aan de tand gevoeld. Het is nog niet bewezen dat de solid-state batterij van het bedrijf daadwerkelijk 400 Wh per kilogram kan vasthouden.

Ook de claim dat de batterij 100.000 keer opgeladen kan worden – een gigantische stijging ten opzichte van huidige lithium-ionbatterijen – is nog niet getest door een onafhankelijke partij. Het zijn juist deze claims die voor de enorme interesse in de solid-state batterij hebben gezorgd. Hopelijk komt Donut Lab dus snel met dit bewijs.