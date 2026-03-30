microlino

De micro-autootjes zijn geen Amsterdamse aangelegenheid meer

Automotive30 mrt , 17:42doorLaura Jenny
Werp een blik op een gemiddelde gracht in Amsterdam en je ziet ze al meteen staan: de micro-autootjes zijn overal te vinden. Birò's, Opel Rocks-e's, Canta's: ze zijn slim voor in de stad. Erbuiten wat minder, al valt op dat de kleine autootjes in Amsterdam wat minder te zien zijn, terwijl ze juist naar andere gemeentes lijken te trekken.

Micro-autootjes

Het aantal geregistreerde micro-autootjes (oftewel: brommobielen) is inmiddels in vijf jaar tijd met 42 procent gestegen: het zijn er nu 32.646. Dat zijn er vrij veel en dat lijkt nog wel te groeien. De grootste groei was namelijk vorig jaar te zien met 3.600 stuks. Topolino's, Microlino's: vroeger werd de Canta een beetje gezien als het karretje voor ouden van dagen, maar door dit soort nieuwe voertuigen is er weer een heel nieuw leven voor ook de Canta. Het is niet meer gek, het is sexy.
Toch begint de RDC te zien dat Amsterdam minder autootjes koopt: dat komt waarschijnlijk omdat parkeerbeleid toch wel een ding is in de hoofdstad. Wel lijken de autootjes zich meer naar het Gooi te verspreiden: Blaricum, Huizen en Laren hebben de karretjes helemaal gevonden. Het gaat dus wel om welvarende gebieden waar de populariteit stijgt. Dat komt waarschijnlijk ook omdat die steden allemaal vrij dichtbij elkaar liggen, terwijl je op het Friese platteland toch al snel tegen de actieradius van de autootjes aanloopt.

Microlino

We hebben ook wel eens een rit gewaagd in de Microlino en het zijn inderdaad erg grappige autootjes die vooral heel wendzaam zijn en toch wel lekker hard weg kunnen karren. Zeker als je niet te ver hoeft, dan zijn ze ideaal. Maar: dat prijskaartje is wel vrij flink: je bent er zo 10.000 euro aan kwijt: de Microlino specifiek heeft zelfs een startprijs van 17.990 euro. Daar kun je ook veel knappe, kleine auto's van kopen waarin je meer kwijt kunt. We zien dan ook niet snel gebeuren dat deze karretjes de rest van ons land gaan inpakken. Maar toch, het is wel heel erg leuk om te zien in het stedelijke gebied: zo bij de Amsterdamse grachten tussen hun grote broers, of met drie achter elkaar rijdend op de weg: het heeft wel wat.

