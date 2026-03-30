Werp een blik op een gemiddelde gracht in Amsterdam en je ziet ze al meteen staan: de micro-autootjes zijn overal te vinden. Birò's, Opel Rocks-e 's, Canta's: ze zijn slim voor in de stad. Erbuiten wat minder, al valt op dat de kleine autootjes in Amsterdam wat minder te zien zijn, terwijl ze juist naar andere gemeentes lijken te trekken.

Micro-autootjes

Het aantal geregistreerde micro-autootjes (oftewel: brommobielen) is inmiddels in vijf jaar tijd met 42 procent gestegen: het zijn er nu 32.646. Dat zijn er vrij veel en dat lijkt nog wel te groeien. De grootste groei was namelijk vorig jaar te zien met 3.600 stuks. Topolino's, Microlino's: vroeger werd de Canta een beetje gezien als het karretje voor ouden van dagen, maar door dit soort nieuwe voertuigen is er weer een heel nieuw leven voor ook de Canta. Het is niet meer gek, het is sexy.

Toch begint de RDC te zien dat Amsterdam minder autootjes koopt: dat komt waarschijnlijk omdat parkeerbeleid toch wel een ding is in de hoofdstad. Wel lijken de autootjes zich meer naar het Gooi te verspreiden: Blaricum, Huizen en Laren hebben de karretjes helemaal gevonden. Het gaat dus wel om welvarende gebieden waar de populariteit stijgt. Dat komt waarschijnlijk ook omdat die steden allemaal vrij dichtbij elkaar liggen, terwijl je op het Friese platteland toch al snel tegen de actieradius van de autootjes aanloopt.

Microlino