Vernieuwde Opel Rocks: elektrisch gemak in een compacte vorm

Opel introduceert de vernieuwde Opel Rocks en geeft een frisse draai aan elektrisch rijden in de stad. Compact, opvallend en volledig elektrisch. Deze CityCar is gebouwd voor het drukke, moderne stadsleven. Waar andere auto’s vastlopen in smalle straten, beweegt de Rocks zich moeiteloos door elke hoek van de stad. Een gedurfde mix van design, eenvoud en slimme technologie, perfect voor wie vrijheid zoekt in een grote stad.
Het design van de vernieuwde Opel Rocks is direct herkenbaar. Het centraal geplaatste Opel-logo, de frisse two-tone kleurstelling en de vernieuwde wieldesigns geven de auto een moderne en zelfverzekerde uitstraling. Ondanks zijn compacte formaat van 2,41 meter lang oogt hij verrassend groot.
Binnenin verrast de Rocks met een licht en ruim gevoel. De grote ramen zorgen voor uitstekend zicht rondom, terwijl het digitale dashboard en het compacte stuurwiel bijdragen aan een moderne rijbeleving. Elk detail voelt functioneel, zonder overbodige poespas, precies wat een stadsauto nodig heeft.
De vernieuwde Opel Rocks is ontworpen met het oog op praktisch gebruik, duurzaamheid en comfort. De grootste voordelen op een rij:
De Rocks rijdt volledig elektrisch en is ontworpen voor het dagelijkse stadsleven. Met een actieradius tot 75 kilometer is hij ideaal voor korte ritten binnen de stad. De elektromotor zorgt voor een stille, soepele en schone rijervaring. Daarmee sluit Opel perfect aan bij de groeiende behoefte aan duurzame micro-mobiliteit.
Een groot voordeel van de Opel Rocks is de eenvoud van opladen. De auto kan gewoon via een standaard 230V-stopcontact worden opgeladen, maar ook aan een openbare laadpaal met behulp van een adapter. Binnen ongeveer vier uur is de batterij weer volledig volgeladen, ideaal om ’s avonds aan te sluiten en de volgende ochtend weer op pad te kunnen. Dat maakt elektrisch rijden bijzonder praktisch.
De auto is gemaakt voor dynamisch stadsleven. Met een topsnelheid van 45 km/u is hij snel genoeg om mee te bewegen in het stadsverkeer, maar compact genoeg om overal tussendoor te manoeuvreren. Het gesloten interieur biedt comfort tijdens regenachtige dagen en de elektrische aandrijving zorgt voor rust in de drukte van de stad. Dit maakt de Rocks een slimme keuze voor studenten of bewoners van stedelijke gebieden waar duurzaamheid en flexibiliteit steeds belangrijker worden.
Ook het parkeren wordt een stuk makkelijker! In drukke binnensteden waar parkeerruimte schaars is, voelt de Opel Rocks zich helemaal thuis. Dankzij zijn compacte formaat en draaicirkel van slechts 7,2 meter past hij moeiteloos in de kleinste vakken. Waar een gewone auto drie keer moet steken, draai je met de Rocks soepel in één beweging. Ook het overzicht rondom de auto is uitstekend, wat parkeren nog eenvoudiger en veiliger maakt. Voor stedelingen is dit misschien wel het grootste voordeel: nooit meer eindeloos zoeken naar dat ene plekje dat nét te krap lijkt.
De Opel Rocks is niet alleen handig, maar ook verrassend toegankelijk. Vanaf 16 jaar mag je ermee rijden, mits in het bezit van een AM-rijbewijs. Daarmee biedt Opel een veilig, weerbestendig en milieuvriendelijk alternatief voor de scooter of brommobiel. Ouders waarderen de bescherming van de gesloten cabine, terwijl jongeren genieten van hun eerste echte gevoel van vrijheid op vier wielen.
Tijdens het Opel-event in Amsterdam kregen we de kans om de vernieuwde Opel Rocks van dichtbij te ervaren. En eerlijk: het was verrassend leuk. Ondanks het kleine formaat voelt de auto ruimtelijk en comfortabel aan. Er is genoeg opbergruimte voor persoonlijke spullen, en het zicht rondom is uitstekend.
De elektromotor reageert direct, waardoor de auto soepel door het stadsverkeer beweegt. Parkeren bleek inderdaad een fluitje van een cent, zelfs in krappe straatjes of filevakken. De Rocks combineert het gemak van een scooter met het comfort van een auto, en dat maakt hem ideaal voor wie in een drukke stad woont. Het gemak van opladen aan een gewoon stopcontact, de vier uur laadtijd en de actieradius van 75 kilometer maken het totaalplaatje compleet. Rijden door een drukke stad is nu echt geen probleem meer!
Met de vernieuwde Opel Rocks bewijst Opel dat elektrisch rijden niet groot, ingewikkeld of duur hoeft te zijn. Deze compacte CityCar combineert design, duurzaamheid en gebruiksgemak op een manier die perfect past bij het moderne stadsleven. De Opel Rocks is verkrijgbaar vanaf €8.699 en biedt alles wat stedelijke bestuurders zoeken. Het is meer dan alleen een auto, het is een nieuwe manier van bewegen door de stad, slim, stil en verrassend leuk.