Fiat zet met nieuwe Topolino in op duurzame stedelijke mobiliteit

Fiat gaat volgende maand van start met de verkoop van de nieuwe Topolino in Nederland. Deze toch iconische naam, die ooit de weg plaveide voor stedelijke mobiliteit, staat nu synoniem voor duurzame stedelijke mobiliteit. De compacte, 100% elektrische vierwieler is een slimme keuze voor milieuvriendelijk én stijlvol vervoer voor twee personen in de stadsjungle van Amsterdam of Rotterdam en natuurlijk daarbuiten. De Fiat Topolino is vanaf september te bestellen, met een vanaf prijs van € 9.890 (dat is inclusief BTW en andere wettelijke kosten.)

Al te rijden vanaf 16 jaar

De Fiat Topolino brengt de Italiaanse dolce vita naar de Nederlandse steden en dorpen. Deze elektrische vierwieler is bedoeld voor gebruik in stedelijk gebied en zorgt er met zijn charmante design voor dat elke rit plezierig is. Met de Topolino betreedt FIAT het segment van elektrische quadricycles als antwoord op de toenemende behoefte aan individuele, duurzame en betaalbare mobiliteit. Met een topsnelheid van 45 km/u is de Topolino te rijden door iedereen vanaf 16 jaar met een bromfietsrijbewijs (AM) of B-rijbewijs.

Efficiënt en emissievrij

De Fiat Topolino is net zo efficiënt als stijlvol en staat garant voor zeer gunstige gebruikskosten. Hij is voorzien van een 6 kW (8,2 pk) sterke elektromotor en een 5,5 kWh-batterij die goed is voor een actieradius tot 75 kilometer. Het opladen van de accu van 0-100% via een huishoudelijk stopcontact (2,3 kW) duurt circa 4 uur. De handige laadkabel is geïntegreerd in het zijpaneel aan de passagierszijde.