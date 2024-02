Fiat Ginevra: de retro-toekomst van een Italiaans merk

In een echt heerlijke video vanuit Ginevra (Italië) neemt Olivier ons mee langs vijf spannende conceptauto's die de komende jaren worden ontwikkeld tot productiemodellen, allemaal gebaseerd op hetzelfde wereldwijde platform. Het eerste model uit deze line-up zal in juli van dit jaar in productieversie worden onthuld en vervolgens zal elk jaar een nieuw voertuig worden gelanceerd tot 2027. Tot zover de woorden van de opperbaas van Fiat.

De Italiaanse automerken lijken langzaam te ontwaken uit een winterslaap die decennia lijkt te hebben geduurd. Alfa Romeo is inmiddels al een paar jaar wakker, al heeft het nog geen lef genoeg om iedereen eens goed de mond te snoeren, hoewel . Lancia maakt dit jaar een verrassende comeback met een nieuwe Ypsilon , het begin van een aantal nieuwe modellen. En dan Fiat ... Oké, geheel volgens de traditie komt er een Fiat 600 die in ieder geval er verfrissend uit ziet, maar veel verder wisten ze nog niet te komen. Maar dat gaat veranderen, tenminste als we Fiat CEO en Stellantis Global CMO Olivier Francois moeten geloven.

Durft Fiat het aan om deze concepten echt te produceren?

Toch gaan we pas echt op de banken staan als Fiat durft te doen wat het in Korea al jaren weet waar te maken: conceptauto’s vrijwel ongewijzigd op de markt brengen.

Een van de nieuwe concepten is een Fiat Panda, een stadsauto geïnspireerd op het Lingotto-gebouw van Fiat in Turijn, blijkbaar compleet met een ovaalvormige testbaan op het dak. Het design moet dezelfde ovale vormen hebben, inclusief een ovaal dashboard en displays. De uitsmijter is een opbergvak voor je skateboard. Dit weghalen zou echt 'not done' zijn. Volledig kiezen voor een duurzaam concept in steden lijkt nog wel een stap te ver voor Fiat, want de stadsauto komt nog steeds met verschillende aandrijfopties op de markt.