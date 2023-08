Nieuwe Alfa Romeo Stradale is een eerbetoon aan zijn voorganger

De komst van de nieuwe Alfa Romeo 33 Stradale is een eerbetoon aan zijn illustere voorganger uit 1967. De legendarische 33 Stradale uit de zestiger jaren wordt beschouwd als één van de mooiste auto’s aller tijden. Het siert Alfa Romeo dat ze het aandurven hem opnieuw te ontwerpen volgens de huidige maatstaven. Dat betekent dat er dus ook een versie komt met een stekker.

In het roomse Italië kan dit worden gezien als een pure vorm van godslastering. Want hoe haal je het in je hoofd om dit stukje erfgoed te voorzien van een Duracell batterij. De 750 Pk maakt veel goed, dat dan weer wel. Maar als ook vilein een topsnelheid wordt gemeld van 333 km p/uur is zachtjes vloeken toegestaan.

Tot zover de emotie want wie deze Alfa Romeo 33 Stradale recht in z’n koplampen aan durft te kijken wordt langzaam stil. Blijf wel door de neus ademen want hij is adembenemend mooi, al is dat spreekwoordelijk, wat een prachtexemplaar.