Abarth 500e: de magie van een elektrische schorpioen

In Italië houden ze van design, stijl, uitstraling en imago. Dat zie je in alles terug en zeker in de Italiaanse auto-industrie, die bol staat van modellen die allemaal een eigen podium verdienen. De kleinste van al die auto’s, de Fiat 500, is één van die toonaangevende stijl-iconen van Italiaanse komaf. Maar deze 500 (en tegenwoordig de 500e) heeft ook nog een broertje, eentje die wat ruwer is, minder gepolijst en die de randjes van de weg weet te vinden. Kenners weten onmiddellijk waar dit over gaat, we hebben het over Abarth, de meer 'sporty brand' van Fiat. De kenmerken van een Abarth zijn vooral gericht op motorprestaties, styling en het uitlaatgeluid, los van de aanpassingen die horen bij een meer sportieve rijstijl. Een Abarth hoor je aankomen. Of we daar, na vandaag nog net zo over denken is een ander verhaal. Maar het is inmiddels 2023, de Fiat 500 heeft een stekker gekregen en dat is een schot in de roos geweest want inmiddels is de 500e een van de populairste Electric Vehicles in zijn klasse binnen Europa. Dat je dan ook een Abarth 500 gaat voorzien van een stekker lijkt een inkopper. Maar de grote vraag is dan wel, wat er gebeurt met de DNA van Abarth, want die 500e is fluisterstil, zoals alle elektrische auto’s.

Abarth 500e Scorpionissima De lancering van een gelimiteerde introductie versie (1.949 exemplaren) van de Abarth 500e Scorpionissima was een succes. Het model was binnen enkele weken al uitverkocht. De opvolging bestaat uit twee nieuwe versies: de Abarth 500e en Abarth 500e Turismo, als hatchback en cabrio. Wat is gebleven zijn vooral de prestaties en rijbeleving. Die laatste wordt met name beïnvloed door direct beschikbare, een verbeterde gewichtsverdeling en een grotere wielbasis. De nieuwe Abarth 500e Het is nu eenmaal een gegeven dat met de komst een volledig elektrische uitvoering je tegelijkertijd afscheid neemt van de historie van een auto. Zij die dus nog een brullende Abarth 500 op de kop weten te tikken, weten dat die uitvoering vanzelf een 'collectors item' gaat worden. Maar de nieuwe Abarth 500e is tegelijkertijd ook het begin van een nieuw tijdperk voor het merk. Als merk moet je vol aan de bak want ga maar eens bewijzen dat deze opvolger er eentje is die zich met recht nog steeds Abarth mag noemen. Wat styling betreft zit het gelijk goed met de nieuwe Abarth-belettering in donker titanium op de neus. Deze geeft duidelijk meer smoel aan onze voormalige brullende 500. Aan de zijkant vinden we een nieuw schorpioen-logo met een knipoog naar de elektrische aandrijving. De bekende bumper en koplampen maken het aangezicht van de 500e compleet.



De bruutheid zit in het design, het vermogen en een speakerbox Als je met een fluisterstille Abarth op markt komt moet je juist extra aandacht geven aan het design. Een Abarth wil je horen en zien en dat heb je bij een EV geen keuze meer. Geef hem vooral stoere looks. De Abarth 500e doet dit met nieuw ontworpen 17-inch lichtmetalen wielen, aangedikte zijskirts, een hagelwitte bumperlip aan de voorzijde, een diffusor aan de achterzijde en echt fraai ogende matgrijze buitenspiegelkappen. Abarth 500e Inside Het sportieve karakter van deze Abarth ga je ook terugvinden in het interieur. De 500e heeft donker beklede deurstijlen en hemelbekleding, sportstoelen met ‘schorpioen strepen’ in reliëf en een sportstuur met dubbele stiksels. De 500e wordt standaard geleverd met een 10.25-inch infotainment scherm met nieuwe ‘performance pages’ die veel data geven over de prestaties en een 7-inch TFT instrumentenpaneel. En dan komen we bij het geluid. Ploffen en scheten laten zijn voorbij. In de nieuwe Abarth 500e zul je het moeten doen met het geluid van een elektrische gitaar. Om daar iets van te vinden lukt alleen maar als je het zelf gaat ervaren. Mijn voorstel zou zijn, maak een playlist van Abarth geluiden en gebruik deze als je deze 6 snarige-riffel beu bent. Het is nostalgie, maar afkicken kost nu eenmaal tijd. Als extra compensatie is ook het Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) voorzien van een eigen ‘Abarth-jingle’ die in Abarth kringen bekend lijkt te zijn.

More Abarth than Ever, dan ligt de lat heel hoog Als je al een merk bent wat bekend staat om zijn sportieve rijgedrag, met een overdosis emotie, dan moet je lef hebben om je eerste elektrische auto gelijk te promoveren tot de sportiefste EV'er. Je haalt de handgeschakelde zesbak uit je 695 Competizione, motor eruit en de brommende dempers weg. Dit alles vervang je door een Duracell Batterij van 43 kWh en een elektrische motor, samen goed voor 150 Pk. Dat is zo ongeveer het ruwe plan. In de marge rommel je wat met de wielbasis en spoorbreedte die je wat extra cm’s opleveren die weer ten goede komen van de wegligging. En als klap op de vuurpijl hang je ergens onder de auto een mega speaker, want je wilt er natuurlijk wel wat geluid bij hebben. Tot zover het plan, maar dan komt er ook nog die slogan overheen. Het moet allemaal nog wel even wat sneller. Het lijkt een onmogelijke opgave, maar blijkbaar niet voor een aantal hardgele en helblauwe nieuwe Abarth modellen die ons met knipperende ogen proberen te verleiden als we het circuit opstappen. Het voelt als ‘kom maar op stelletje ongelovigen’ en stap in. Het circuit op En dan doet Abarth iets waar vrijwel alle automerken iets van kunnen leren. Nee, we mogen nog niet in de Abarth 500e rijden voor een eerste kennismaking om te ervaren of ze ook maar in de buurt komen van die belofte. De opdracht is om eerst maar eens met een Abarth 695 Competizione het circuit op vol vermogen te nemen. In het eerste rondje met een pace-car ervaren we even hoe hard het kan en waar zo’n beetje de limieten liggen. Daarna mogen we zelf los. In de lange bochten willen deze kleine racemonsters het liefst uitbreken. Het is genieten van deze 695 modellen, het geluid, het gedrag op de baan, je weet weer wat deze Abarth zo bijzonder maakt. Het is een voorrecht. En dan na wat rondjes als je adrenaline inmiddels je lichaam heeft overgenomen, mag je de 695 Competizione parkeren naast de volledig elektrische Abarth 500e, de belofte. Het is uitstappen en gelijk instappen. Voor mij steekt iemand 3,2,1 vingers op en weg ben je, gaspedaal op de bodem en wat dan gebeurt is magic. Die goed verborgen speaker doet je echt geloven dat je in weer in een Abarth zit. Het gebrul klinkt duidelijk anders met name doordat je nu een Abarth hebt met automatische transmissie. Hij lijkt wat meer grip te hebben op het natte asfalt maar de snelheden zijn minstens zo hoog. Het koppel is echt fenomenaal van deze 500e. Het ongeloof, veranderd in verbazing en de glimlach neemt toe. Na de eerste volle ronde wil je meer, de magic is weg, alles is werkelijkheid, deze 500e lijkt in alles meer Abarth dan EV'er.

Wanneer het ongeloof is verdwenen Vanaf hier is nu verder uitweiden over de techniek, de stoelen, de prachtige nieuwe velgen, en heel veel getallen die de prestatie van de Abarth 500e onderbouwen. Het doet er even niet toe. Abarth had ooit de Fiat 500 al doen laten blozen. Het merk werd een sportief merk, het imago ontstond organisch. Hier in Italië geeft Abarth opnieuw kleur als een ode aan de Fiat 500e, door een auto op de markt te brengen wat geen enkel ander merk zou durven, misschien buiten MINI dan. Abarth heeft iets bijzonders gedaan en dat is even wennen. In een tijdperk waarin Elektrische Voertuigen de standaard lijken te worden, geeft het merk glans aan zijn verleden. Vanaf nu kun je niet meer om deze nieuwe Abarth 500e heen. De enige twijfel is dat wij het bijzondere voorrecht hebben gehad om de auto naast zijn illustere voorganger te kunnen ervaren. Als ik die ervaring kon delen op een Usb-stick zou ik nu gelijk er alvast een vrachtwagen vol van laten kopiëren. Wat een feestje was dit. De vraag van ‘welke zou jij kiezen’ blijft open, dat is iets wat je zelf moet gaan ervaren.