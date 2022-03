De vijf voordelen van de Fiat 500e 3+1

Kun jij je nog herinneren wat jouw lievelingsauto was als kind? Grote kans dat een Fiat 500 hoog op je verlanglijstje stond. En zo niet, dan op zijn minst een auto in een opvallende kleur. Roze bijvoorbeeld. Mijn kinderwens is onlangs in vervulling gegaan met de lancering van de Fiat 500e 3+1 in de kleur rose gold. Ondertussen was ook een andere kinderwens in vervulling gegaan, want sinds een jaar ben ik mama van een klein meisje. Gaan deze wensen nog wel samen, vroeg ik me ietwat nerveus af. JA! Is mijn volmondige antwoord. En wel om de volgende 5 redenen:

1. De Fiat 500 3+1 heeft een extra deur Wat de Fiat 500 3+1 écht uniek maakt? De extra deur die deze driedeursauto net wat praktischer maakt voor mensen met kinderen. Woon je midden in de stad en ben je niet van plan om je stadse leven op te geven, maar staat er wel gezinsuitbreiding op de planning? Dan is de Fiat 500e 3+1 (inmiddels uitgeroepen tot elektrische auto van het jaar) de ideale auto voor jou. Door de extra deur kun je eenvoudig een baby of peuter achterin de auto in zijn autostoel zetten. Houd er wel rekening mee dat je ook een stadskinderwagen koopt, zodat ook die mee kan in deze compacte stadsauto. Opvouwbaar, inklapbaar en compact zijn toverwoorden bij een babyuitzet voor stedelingen.

2. Je wint iedere stoplichtsprint Kleine auto's worden vaak door hun medeweggebruikers onderschat op het gebied van snelheid. De Fiat 500e 3+1 bewijst maar weer eens dat dat vooroordeel onterecht is. Door zijn elektrische motor win je iedere stoplichtsprint. De sprint van 0-100 gaat met deze elektrische Fiat 3+1 in 9 seconden en dat is best rap toch.

3. Je kunt er probleemloos iedere binnenstad mee in De Fiat 500e 3+1 is gemaakt voor in de stad. Niet alleen zijn compacte formaat, maar ook zijn elektrische aandrijving zorgt ervoor dat het de ideale auto is om probleemloos mee door de binnenstad te manouvreren. Milieuzone of niet: van deze elektrische Fiat 500e heeft iedere stedeling nog jaren plezier. Rijden met één pedaal Het is even wennen maar rijden met de Fiat 500e doe je vrijwel alleen met één rijpedaal (rechts). Deze gebruik je om weg te rijden en te acceleren, maar óók om je snelheid te verminderen. Je voet langzaam van het pedaal halen is voldoende om te remmen op de motor. De remenergie wordt gebruikt om de batterij op te laden. Als je er eenmaal aan gewend bent, wil je nooit meer iets anders.

4. De 500e is er in het Rose Gold Het kleurenpalet voor auto's is de laatste jaren steeds beperkter geworden. Sommige auto's zijn alleen nog maar in het zwart, wit en grijs te verkrijgen. Gelukkig niet de Fiat 500. Deze is zelfs verkrijgbaar in het roze! En dan bedoel ik geen hysterisch Barbieroze, maar stijlvol metallic Rose Gold. Andere kleuren zijn Glacier Blue en Onyx Black.

5. Je kunt er overal mee parkeren De Fiat 500e 3+1 is in veel opzichten uniek ten opzichte van de rest van de Fiat 500-familie. Maar één voordeel geldt voor de hele familie en dat is het compacte formaat waarmee je overal eenvoudig kunt parkeren. Op straat in het centrum van Rotterdam een plekje vrij? Geen probleem voor deze auto. Een krappe parkeergarage met moeilijk te manoeuvreren bochten en steile hellingen? Ook hier parkeer je moeiteloos je bolide.

Wat je verder nog moet weten over deze Fiat 500e De Fiat 500e is inmiddels uitgeroepen tot elektrische auto van het jaar 2022 in zijn klasse. Hij heeft een geschat bereik van 320 km met een volle batterij van 42 kWh (118pk). Met de 85 kW snellader (CCS Combo 2 aansluiting) duurt het minder dan 10 minuten om voldoende te laden voor 50 km rijbereik. Om de batterij tot 80% op te laden, duurt het ongeveer 35 minuten. Thuis laden kan ook en dan duurt het ongeveer 3,5 uur tot de batterij vol is. Verder zit de Fiat 500e boordevol technische snufjes die het rijden leuker en veiliger maken. Zo is er een autonome noodremfunctie met voetgangers- en fietsersdetectie, intelligente snelheidsassistentie en rijbaanbewaking. Een achteruitrijcamera, standaard adaptive cruise control, 360° parkeer- en dodehoeksensoren, automatisch inschakelende koplampen met automatische dimfunctie, een noodoproepfunctie, verkeersbordherkenning en een elektrische parkeerrem. Ten slotte heb je ook de beschikking over Wireless CarPlay Android Auto en een DAB-radio. Alles wat je nodig hebt en meer dus!