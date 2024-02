Nieuwe Lancia Ypsilon: het mooiste meisje van de klas

Bij Stellantis hebben ze er duidelijk zin in. De weg om steeds meer auto’s te bouwen op hetzelfde platform lijkt een succesformule. Nu hebben ze bij de autofabrikant nogal wat automerken en kunnen ze redelijk door. Dit keer is Lancia aan de beurt. Een iconisch Italiaans automerk dat zo maar eens van de markt zou kunnen verdwijnen. Wie twee jaar geleden had voorspeld dat in 2024 er een volledig nieuwe Lancia Ypsilon, vanzelfsprekend elektrisch, op de markt zou komen werd redelijk voor gek verklaard. Tsunami aan aandacht na het lekken van foto’s Maar niets is minder waar, want de Lancia Ypsilon komt wel degelijk op de markt in Europa. De aankondiging en de eerste beelden zijn wel een rollercoaster. Hoe het in tijden van wat-is-er-waar-en-niet-waar op het internet kreeg Lancia volledig onverwacht, of juist tot in de perfectie geregisseerd, een kleine tsunami aan aandacht toen er een niet gecamoufleerd (zonder de stickers) exemplaar uit een rivier in Frankrijk werd opgevist, die vanwege een mysterieuze diefstal ruim een maand daarvoor zou zijn gestolen. De Franse krant L'Est Républican (klik hier voor de beelden) zat blijkbaar in het complot en plaatste de unieke beelden. Het duurde even maar daarna ging het wel los op het internet. Een briljante actie van de Italianen, maar gezien de locatie riekt het wel naar wat Franse invloeden.

Lancia Ypsilon het mooiste meisje van de klas Die Lancia Ypsilon is gebouwd op het platform waar al een aantal populaire en goed scorende modellen van Stellantis op rondrijden, waaronder de Opel Corsa, de Peugeot 208 en de net wal luxere DS 3. Meerlingen van dezelfde moeder maar wel telkens met een andere vader. De vader van de Ypsilon komt uit Italië, dat is gelijk te zien. Als al die modellen naast elkaar staan heb je weinig voorstellingsvermogen nodig om te zien dat de nieuwe Ypsilon nu al het mooiste meisje van de klas is. Of ze de miss Italië verkiezing gaat winnen moeten we nog even afwachten, maar ze zal zeker hoge ogen gooien. Het iconische diepe rooster, handelsmerk van Lancia is verdwenen. Daarvoor in de plaats is een een stoere glanzende ligt gebogen zwarte strip, toegevoegd met een soort T-vormige lichtbalk. Het merk Lancia staat in de inmiddels niet meer originele design-style van de laatste jaren groot uitgeschreven op de achterklep. Dit keer eens niet in een Helvetica style. Het ziet er allemaal in goed Nederlands, gewoon lekker uit. Het interieur met een futuristisch ogend digitaal instrumentenpaneel en een groot touchscreen is mooi gekozen. Opvallend is een soort van pizza-achtige (Italiaans hèh) uitstulping op de middenconsole, blijkbaar bedoeld voor je gadgets en je Mc Donald's bestelling, who knows.

SALA iets met licht en geluid De Ypsilon is extra likeable voor de toekomst en is uitgerust met het SALA (Sound Air Light Augmentation) systeem. Hiermee moet je met een druk op de knop of door zelf te praten, een huiselijk sfeertje kunnen nabootsen. Het heeft niets met een auto te maken maar is dan wel weer leuk. Ypsilon is Lancia's eerste volledig elektrische auto met specificaties die overeenkomen met alle zusjes. Het is inmiddels geen stokpaardje meer, de range doet er gewoon niet meer toe. Ga lekker rijden, wen aan het bereik en zoek lekker zelf uit wat jij handig vind om te laden. De range is ook bij deze Lancia Ypsilon niet langer een onderwerp Het enige minpuntje misschien bij de gehele familie blijft de maximale laadsnelheid van 100 kWh, die nooit wordt gehaald. Maar wie een thuislader heeft zal het niets uitmaken. De Ypsilon wordt duidelijk het gezicht van de elektrische toekomst van Lancia. Kies je eigenwijs genoeg voor een klassieke verbrandingsmotor, wees er dan extra zuinig op want dit zal meer dan waarschijnlijk de laatste keer zijn dat je nog een Lancia krijgt met een heuse uitlaatpijp. Is dit je volgende auto, wees dan snel bij want er worden van de Limited Edition Cassina slechts 1.906 exemplaren gebouwd. Een inkoppertje want 1906 is inderdaad het jaar waarin Lancia werd opgericht. En verder, gewoon een mooi ding hoor die nieuwe Lancia Ypsilon. DS krijgt concurrentie.