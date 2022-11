De transformatie en comeback van Lancia

De laatste jaren kenden we het automerk Lancia met name van de toch ietwat vreemd ogende Ypsilon. Het merk dat ooit de legendarische Delta en Stratos lanceerde – waarvan de rally uitvoeringen jarenlang aan de top stond – was zeker in Nederland, maar ook elders, niet meer echt populair. Daar wil eigenaar Stellantis nu verandering in aanbrengen.

Pu+Ra Zero: geen auto maar een sculptuur

Deze week werd de nieuwe merkstrategie, compleet met een vers logo, van Lancia gelanceerd. Vanaf 2024 gaat het Italiaanse automerk alleen nog elektrische auto’s op de markt zetten, met een puur en radicaal design. Om die nieuwe strategie alvast te onderstrepen werd samen met het nieuwe logo ook de Lancia Pu+Ra Zero onthuld.

Nee, de Lancia Pu+Ra Zero is geen concept model van de nieuwe, volledig elektrische, Ypsilon die in 2024 het daglicht gaat zien, maar een sculptuur die als inspiratie dient voor de EV’s die tussen 2024 en 2028 in de showrooms van Lancia zullen verschijnen. Sterker nog, Lancia is ervan overtuigd dat de sculptuur en filosofie het ontwerp van Lancia voor de komende 100 jaar zal bepalen. Een renaissance noemen ze het zelf.