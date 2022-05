Rijden als een VIP in de nieuwe Fiat E-Ulysse het zusje van de Scudo

Dat laatste klinkt allemaal een beetje goedkoop en niet echt comfortabel maar dan vergis je je echt. In 2022 zitten deze uit de kluiten gewassen MPV’s boordevol luxe en bieden ze heel veel ruimte en comfort. Kies je voor een zwarte uitvoering met ook nog een geblindeerde ramen, dan moet je eigenlijk een chauffeur erbij in dienst nemen, met zonnebril, want cool zijn ze zeker. Bij Fiat hadden ze in een ver verleden al zo’n grote gezinsauto met heel veel zitplaatsen onder de naam Ulysse. Deze naam is nu meegenomen naar, het is een beetje verwarrend, de personenauto versie van de Fiat Scudo die de bedrijfsauto versie is voor de wijnboer (in Italie) en bij ons de agrariër die er dagelijks zijn asperges mee naar de veiling brengt. Wij rijden echter in de personenauto versie waarmee Madonna als ze in Nederland is, wordt rondgereden. Om deze Ulysse goed te kunnen duiden is het dus een bestelbusje, omgetoverd naar een luxe personenbusje die rijdt als een SUV. Als die dan ook nog eens volledig elektrisch (E-Ulysse) is, besef je dat voor dit soort luxe vervoer absoluut een grote doelgroep moet zijn (zie eerste zin). Overigens is de Fiat Scudo (de bedrijfsauto uitvoering) wel verkrijgbaar met een traditionele aandrijving en dat is op zijn beurt dan weer een zusje van de Opel Vivaro. Welkom bij Stellantis.

Welkom in de wereld van VIP’s, popsterren, influencers, luxe taxi’s en grote gezinnen. De vraag is wat ze gemeen hebben. Wij weten na ons bezoek aan Turijn inmiddels het antwoord. Dit is de doelgroep voor een vrijwel verdwenen automobiel, de MPV (Multi Purpose Vehicle). Zeg maar een SUV maar dan fors groter. Tegenwoordig zijn ze echter zeldzaam en wordt hun plaats ingenomen door de hypermoderne en luxe bestelbusjes.

Dat is ook het moment dat dat andere muntje valt want in de Stellantis familie vinden we ook nog meer zusjes van de E-Ulysse met sprekende namen die misschien wel net iets beter matchen als een oude naam een second life geven. De (Peugeot) e-Traveller, (Citroën) ë-Spacetourer en de (Opel) Zafira-e Life verwoorden misschien net wat beter de ideale toepassing voor dit type van vervoer. Wat dat betreft doop ik met een knipoog hem maar even tijdelijk om in de E-Ulysse Travelmate want na een rondje Turijn en omstreken raak je snel bevriend met onze Italiaanse reisgenoot.

Vanaf dat punt schieten de toepassingen door je hoofd waarbij er één dominant is. Dit is geen personenauto maar een geweldige reisgenoot. Voorin maar ook achterin. Overal zit je heerlijk en leuker nog, je kunt ook tegenover elkaar zitten met als extra een tafel tussen jou en je medereizigers. Macbook open, wat bloggers er in en we hebben ook het ideale vervoersmiddel voor Bloggers on Tour.

Als je met de E-Ulysse gaat rijden ben je er eigenlijk al snel achter. Je zit comfortabel en lekker rechtop. Omdat je hoog zit heb je ook veel zicht en misschien wel het belangrijkste, je merkt niet dat je in busje zit. Dit rijdt als een personenauto, hoezo busje? Als die ervaring inmiddels is binnengekomen, kom je vanzelf is een volgende fase: Zou deze E-Ulysse iets voor mij zijn?

De Fiat E-Ulysse komt op de Nederlandse markt met twee batterijcapaciteiten van respectievelijk 50 kWh of 75 kWh. In beide gevallen heb je een maximum vermogen van 136 pk met een koppel van 260 Nm. Met de 75 kWh heb je een actieradius van 330 km (WLTP). In praktijk met een aantal passagiers zal dit ergens tussen de 250 en 280 km uitkomen. De E-Ulysse is standaard uitgerust met 100 kW snellaadsysteem om de batterij in slechts 30 minuten (50 kWh-batterij) of 45 minuten (75 kWh-batterij) tot 80% op te laden.

Fiat E-Ulysse Living Room en Shutle variant

Afhankelijk van het uitrustingsniveau kun je de nieuwe E-Ulysse omtoveren tot een woonkamer op wielen waarbij je met een dubbele klaptafel tussenin gezellig kunt keuvelen met je reisgenoten. Die klaptafel kan o.a. tussen de stoelen opgeborgen worden.

Zowel in de 7-zits (Living room-variant) als in de 8-zits Shuttle (de taxi variant) zijn alle achterstoelen van de E-Ulysse op rails gemonteerd zodat ze eenvoudig kunnen worden verplaatst, achterover leunen of zelfs volledig worden verwijderd. Door te spelen met de mogelijkheden kun je in totaal 12 verschillende configuraties creëren.



De E-Ulysse komt in twee uit uitvoeringen op de markt met zes tot negen zitplaatsen en krijgt 2 afmetingen: 4.95 meter en 5.30 meter voor de Long-versie. Daarnaast is er ook een luxe Lounge-uitvoering voorzien van een achterklep met elektrische opening, panoramisch zonnedak met sfeerverlichting, xenon koplampen en lederen stoelen die kunnen worden versteld tot de bovengenoemde Living-room variant.



Standaarduitrusting

De volledig elektrische E-Ulysse wordt standaard uitgevoerd met 17-inch lichtmetalen velgen, verstelbare en verwijderbare stoelen, driezone-airconditioning, verwijderbare werkbladen, zonneschermen voor de achterbank en een opbergnet in de kofferbak.

De nieuwe Fiat E-Ulysse wordt geproduceerd in de Stellantis-fabriek in het Franse Hordain en debuteert eerst in Italië, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Tegen het einde van dit jaar wordt hij ook in Nederland verwacht. Tegen die tijd komt er meer informatie over de prijs.