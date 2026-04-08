Grote gezinsauto, plug-in hybride, vijf Euro NCAP-sterren — en het is een MG, dus de prijs zal meevallen.

MG breidt zijn lineup uit met de MGS9 PHEV: de eerste zevenpersoons-SUV van het merk. De auto combineert drie zitrijen met plug-in hybride technologie en staat vanaf medio april bij de Nederlandse Van Mossel MG-dealers. Het markeert een nieuwe stap voor MG, dat zich traditioneel richtte op compactere modellen maar met de MGS9 duidelijk het grote gezinssegment betreedt.

Ruimte genoeg

Met alle stoelen overeind is er nog 332 liter bagageruimte. Klap de derde rij neer en dat wordt 1.000+ liter. Klap ook de tweede rij neer en je hebt 2.093 liter tot je beschikking - genoeg voor een verhuisdoos of twee. Voor gezinnen met kinderwagens, honden of een voetbaltas per kind is dat een relevant gegeven. De MGS9 is ook groter en hoger dan de MG HS, wat in de praktijk betekent dat er meer hoofdruimte is - ook op die derde rij.

Aandrijving

De MGS9 PHEV combineert een 1,5-liter turbobenzinemotor met een 24,7 kWh batterij. Elektrische actieradius: tot 100 kilometer (WLTP). Daarmee dekt hij de meeste woon-werkverplaatsingen elektrisch af, met de verbrandingsmotor als back-up voor langere ritten. De PHEV-technologie is niet nieuw voor MG — dezelfde aandrijflijn werd eerder al meervoudig bekroond in de MG HS — maar de combinatie met een zevenzits koetswerk is dat wel.

Uitrusting

MG staat bekend om zijn rijke standaarduitrusting, en ook hier houdt het merk die lijn aan. Leren bekleding, een groot panoramisch zonnedak, verwarmde stoelen en driezones-airconditioning zitten standaard in. Dat laatste is geen overbodige luxe als je drie rijen inzittenden comfortabel wilt houden op een lange rit.

Vijf Euro NCAP-sterren zijn al behaald, mede dankzij 16 rijhulptechnologieën en hoogwaardig staal in de carrosserie.

Een prijs is nog niet gecommuniceerd, maar gegeven MG's reputatie in dat opzicht mag je hier wat van verwachten.