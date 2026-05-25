Ferrari bouwt al 79 jaar sportwagens. Vandaag, op exact dezelfde datum dat het merk in 1947 zijn eerste race won in Rome, onthult het iets wat het nooit eerder heeft gedaan: een volledig elektrische auto . Geen hybride, geen overgangsmodel. De Ferrari Luce is een statement - en het verhaal achter het design is minstens zo interessant als de specs.

Jony Ive tekent het design

Voor de Luce deed Ferrari iets opvallends: het haalde een buitenstaander binnen. Het ontwerp werd toevertrouwd aan LoveFrom, het creatieve collectief van Sir Jony Ive en Marc Newson. Ive is de man die verantwoordelijk was voor de iMac, de iPod, de iPhone en het grootste deel van Apple's designidentiteit. Newson is een van de meest invloedrijke industrieel ontwerpers van zijn generatie.

Dat Ferrari überhaupt buitenlandse ontwerpers toelaat tot zo'n bepalend project zegt iets over de ambitie van de Luce. Dit mocht geen elektrische Ferrari worden die eruitziet als een Ferrari met een stekker. Het moest een nieuw designvocabulaire zijn.

Het resultaat is zichtbaar in elk onderdeel van de auto. De raamconstructie is compromisloos clean, een schelpachtige vorm die zich uitstrekt tot aan de uiterste randen van de carrosserie. De aerodynamische vleugels voor en achter 'zweven' boven het silhouet. De lichten - voor en achter transparant en geïntegreerd in de primaire oppervlakken - lijken te verdwijnen als ze uit zijn. Zelfs de velgen zijn op maat ontworpen, met de grootste diameters ooit op een Ferrari-straatauto: 23 inch voor, 24 inch achter.

Interface als ontwerpopdracht

Waar Ives invloed het sterkst voelbaar is, is het interieur en de interface. Ferrari omschrijft het als een combinatie van "het beste van fysiek en digitaal" - en dat is precies de filosofie die Ive jarenlang bij Apple toepaste.

Mechanische knoppen, draaiknoppen en tuimelschakelaars zijn zorgvuldig ontworpen als fysieke objecten, gecombineerd met multifunctionele digitale displays ontwikkeld in samenwerking met Samsung Display. De materialen zijn bewust puur gehouden: gerecycled geanodiseerd aluminium, Corning Gorilla Glass en premium leer. Geen overkill aan schermen, geen touchscreen voor alles. Helderheid en verfijnde eenvoud, zoals Ferrari het zelf omschrijft.

De Luce heeft ook voor het eerst vijf zitplaatsen en vier deuren - een primeur voor het merk, mogelijk gemaakt door de elektrische architectuur die de klassieke transaxle-opzet overbodig maakt.

De techniek: alles in eigen huis

Ferrari heeft bewust gekozen om niets uit te besteden. De elektromotoren, het accupakket, de vermogenselektronica - alles is ontworpen, ontwikkeld en gebouwd in Maranello. Meer dan zestig nieuwe patenten zijn aangevraagd voor het project.

Onder de motorkap - of beter: onder de vloer - ligt een 122 kWh accupakket dat snelladen tot 350 kW ondersteunt en een actieradius van meer dan 530 kilometer biedt. Vier elektromotoren, één per wiel, leveren samen 1.050 pk. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt 2,5 seconden, de topsnelheid ligt boven de 310 km/u.

Bijzonder is hoe Ferrari omgaat met twee typisch elektrische uitdagingen: het koppelgevoel en het geluid. Het directe, soms overweldigende koppel bij wegrijden is met een gepatenteerd systeem gefaseerd te doseren via de rechter schakelpeddel - zodat het gevoel van progressieve acceleratie behouden blijft zoals bij een verbrandingsmotor. En voor geluid ontwikkelde Ferrari een systeem dat vibraties en mechanische trillingen van de draaiende onderdelen registreert, filtert en versterkt - vergelijkbaar met hoe een elektrische gitaar werkt. Geen nep motorgeluid dus, maar een authentiek geluid dat voortkomt uit de mechanica van de auto zelf.

Een nieuw segment, geen vervanging

Ferrari benadrukt dat de Luce geen bestaande modellen vervangt. De V12 blijft, de hybrides blijven. De Luce opent een nieuw segment binnen het merk - een dat combineert wat een elektrisch platform uniek maakt met wat Ferrari altijd al was: rijbetrokkenheid, prestaties en een reden om erin te willen zitten.

De onthulling vond vandaag plaats in Rome, in de Vela di Calatrava - precies 79 jaar na Ferrari's allereerste overwinning in dezelfde stad. Op 25 mei 1947 won de Ferrari 125 S de Gran Premio di Roma op het circuit van de Thermen van Caracalla. Coureur Franco Cortese zette op die dag een succeslegende in gang die tot op de dag van vandaag voortduurt. Ferrari koos bewust voor deze locatie en deze datum om duidelijk te maken dat de Luce geen breuk is met het verleden, maar een voortzetting ervan - een nieuw hoofdstuk in een verhaal dat 79 jaar geleden in diezelfde stad begon. Toeval? Bij Ferrari bestaat dat niet.