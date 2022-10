Originele manieren om een GoPro te gebruiken

Je kunt je smartphone op veel manieren inzetten, maar er zijn van die momenten dat je hem beter in je zak kunt houden en kunt kiezen voor een actioncam. Deze camera’s zijn wat steviger, kunnen goed tegen water en door hun kleine formaatjes zijn ze multi-inzetbaar. Of je nu kiest voor een GoPro, een Osmo Action of een ander merk actiecamera: met deze manieren maak je originele video’s die je met een smartphone niet zo snel kan maken.

In de auto Je kunt een actiecamera ook inzetten voor… parkeeracties van anderen. Parkeert iemand namelijk zijn auto in die van jou, dan heb je dat op ‘band’ staan dankzij je GoPro. Hij is niet gemaakt om een leven te slijten als dashcam, maar het zeker wel een optie. Je kunt hem ook alleen aanzetten als je rijdt, zodat je beeld hebt wanneer er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt. Het pluspunt is dat deze camera’s zo sterk zijn, dat ze zelfs bij een ongeluk waarbij jouw auto is betrokken er waarschijnlijk nog zonder kleerscheuren vanaf komen ook.



In je aquarium Je kunt een actiecamera op jezelf bevestigen, maar wat als je hem aan een touwtje of op een stokje doet en hem in een aquarium laat zakken? Je kunt op die manier de vissen van heel dichtbij zien en door middel van licht de schitteringen van de schubben perfect vastleggen. Net alsof je zelf aan het duiken bent. Ideaal om een screensaver van te maken voor je computer.

Een timelapse maken Je telefoon ergens verstoppen, dat doe je niet zo snel, want je hebt dat apparaat nu eenmaal voortdurend nodig. Een actiecamera daarentegen, die kun je wel ergens stiekempjes neerzetten zonder dat hij meteen wordt gestolen. Als je hem tenminste een beetje verstopt. Het voordeel hiervan is dat je hem dan heel lang ergens kunt laten staan en een geweldige timelapse kunt maken. Dat is een versnelde weergave, waardoor je een zonsopgang die een uur duurt ineens in een minuut voorbij kunt laten schieten.

Op je huisdier Weten wat je hond de hele dag uitspookt? Maak een GoPro aan zijn halsband vast en je weet het. Doe het alleen als hij het niet erg vindt, want niet elk huisdier zit op zo’n band of gewichtje te wachten. Je kunt er heel grappige first person shots van maken, waardoor je het leven even ervaart als je hond: vanuit zijn perspectief. Wat hij denkt weten we helaas niet, maar in ieder geval wel waar hij zijn neus zoal steekt: al hoort daar een waarschuwing bij, want dat zal regelmatig zeer onfrisse beelden opleveren.

Tijdens je wintersport Of je nou een skiër of een snowboarder bent, wat als je je action cam op je hoofd bindt? Pro’s doen dat al, maar ook als je niet per se elke halfpipe neemt, dan zien opnames met zo’n actioncam er alsnog spectaculair uit. Dat komt omdat er zoveel beweging in zit en door de witte sneeuw ook al snel snelheid ontstaat. Beter nog dat je smartphone kan een GoPro stabiliseren en zelfs de hakkeligste moves worden hierdoor gladgestreken. Oke oke, behalve als je keihard op je gezicht gaat natuurlijk: de camera liegt niet.