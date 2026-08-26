Dat IKEA en XBOX iets aan het bekokstoven waren, wisten we al, maar nu is ook officieel wat dat dan is. Het is namelijk veel meer dan het plus-kussen en de pookkruk die werden geteaset. Wij zijn fan van de controller-opbergers: een soort doosjes voor aan de muur waarmee je ze tentoon kunt stellen op een heel glamoureuze manier. In totaal bestaat de collectie uit 12 items.

YXSTABY

De nieuwe samenwerking heeft natuurlijk een des IKEA’s naam: YXSTABY. Klinkt alsof het een Scrabble-plankje heeft laten vallen, maar is toch echt van meer betekenis . Yxstaby is namelijk een referentie aan de knoppen op de controllers van XBOX: YX en AB. Maar, toevalligerwijs was het ook een heel klein plaatsje in Zweden, binnen Örebro, wat natuurlijk het thuisland van de meubelgigant is.

XBOX-accessoires zijn natuurlijk vaak wat duurder en luxer, terwijl IKEA juist van het toegankelijke is. Gelukkig heeft deze collectie een beetje van allebei: zo ziet de ‘controllerschaal’ eruit als de vierpuntsdruktoets op een controller, maar kun je het als niet-gamer ook als een luxe fruitschaal zien. Het is daarnaast zowel toegankelijk qua uiterlijk als qua prijs. Zo betaal je voor die fruitschaal (Gamingcontrollerbord) maar 14,99 euro.

Displaybakken

Waar we het meest van gecharmeerd zijn, dat zijn de rechthoekige displaybakken die je aan de muur bevestigd waarmee je je gamecontrollers zowel kunt opslaan als kunt tentoonstellen: die kosten ook maar 17,99 euro. Net als bij de Billy-kasten zou je er bijvoorbeeld een leuk behangetje of cadeaupapier in kunnen doen om ze nog persoonlijker te maken (en misschien beter te laten passen bij je interieur).

Er zijn echter ook grotere items in de collectie, namelijk een pookkrukje. Het is een levensgrote thumbstick waar je op kunt gaan zitten en die ook helpt om een bepaalde richting op te zitten, zodat je lekker op het puntje van je stoel kunt zitten gamen. Het is wel echt een krukje, dus het is niet zo comfy als een bank, maar het is heel handig voor als je met veel mensen wil gamen, of gewoon als eyecatcher in je kamer. De designers van IKEA en XBOX hebben gezorgd dat het echt een grotere versie is van het echte pookje, maar is daarbij wel zo vriendelijk voor je billen geweest om het reliëf voor grip niet te veel mee te vergroten. En er is een leuke easter-egg aanwezig op de onderkant van het zitvlak. Dit krukje kost 39,99 euro en is er in groen en zwart.

Krukje en een chille stoel

Wil je toch meer comfort, dan is er ook een POANG-achtige gamestoel waarin je lekker achterover kunt hangen bij bijvoorbeeld een game als Layton of Animal Crossing, maar waarbij je ook comfy zit als je meer naar voren buigt bij een spannende horrorgame of shooter. Hij heeft bovendien een speciaal vak waarin je je controller kunt stoppen, dus dat scheelt zoeken (en vallende controllers, met soms stickdrift als gevolg). Deze gamingstoel kost 89,99 euro.

Een ander meubel dat zowel eenvoudig is als handig, dat is de YXSTABY-bijzettafel, waarin je binnenin dankzij de vierkante vorm en plankjes zowel controllers als verlengsnoeren en games kwijt kunt, terwijl hij van buitenaf rond is en ook dicht kan worden gedaan. Dat scheelt stof, dat scheelt een rommelig uiterlijk en je weet precies waar je je controllers hebt gelaten. Ook is hij met zijn houtlook-zwarte look vrij makkelijk in de meeste interieuren te passen. Of eigenlijk rollen, want hij staat op wieltjes. Hij kost 119 euro.

We hadden het al over het kussen: het lijkt er een te zijn van het Groene Kruis, maar het is een D-Pad van de Xbox, in het bekende groene kleurtje van de console. Een grappig kussen dat niet zo synthetisch voelt als menig kussen, en dat je zowel onder je kont, in je rug of gewoon als leuke decoratie kwijt kunt in je interieur. Ook zijn er mensen die hem meer als knuffel gebruiken of als arm-ondersteuning om chiller te kunnen gamen. Het controllerkosten kost 12,99 euro.

IKEA en XBOX

Het item dat we wel wat spannend vinden, dat is het YXSTABY gaming tv-meubel. Hij ziet er heel minimalistisch en daarmee erg Scandinavisch uit, maar we zijn benieuwd hoe je je televisie er precies aan ophangt. Gelukkig past er geen gigantische televisie in, dus qua gewicht moet het wel goedkomen, maar hoe groot hij precies is, dat antwoord moeten we je nog even schuldig blijven.

Wel is het een grote uitkomst voor wie zijn televisie wel graag wil ophangen, maar ook wil kunnen verplaatsen: hoeveel rollende televisiemeubels ken je? Bovendien zit er ook een houten plank bij waarop je je console(s) en controllers kwijt kunt, met aan de achterzijde van het meubel plek voor je kabels. Dat is op zich wel slim opgelost: het is toch iets wat je niet ziet omdat het meestal tegen een muur zal staan. Dit tv-meubel kost 99,99 euro.

En dan de laatste nieuwe gamingster van IKEA en XBOX: de monitorstandaard. Je kunt er twee monitoren bovenop zetten en eronder plaats je je toetsenbord of een opbergmandje voor al die rommeltjes die zich dagelijks op je bureau verzamelen. Of je hem nou voor gaming gebruikt of niet, het ziet er handig uit: hij heeft haakjes om je koptelefoon op te hangen, of je controller. Handig voor zowel gamers als thuiswerkers dus. Hij kost 29,99 euro.

De monitorstandaard hebben we nog niet gezien, maar wel was er op de Gamescom-stand van Xbox een geweldige controller te zien waarvan we hopen dat IKEA hem in het echt uitbrengt: een geel-blauwe semi-see through controller met Hej! op de achterkant: die schijnt niet te komen, maar ze bestaan wel, want ze zijn volop op de stand te vinden als prop. Please, IKEA en XBOX?

De hele YXSTABY-collectie is verkrijgbaar vanaf 1 oktober in alle IKEA-winkels.