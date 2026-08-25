Apple zwijgt erover in alle talen, maar het zou werken aan zowel een nieuwe iMac als een nieuwe Mac Mini. Dat blijkt uit diverse geruchten die rondgaan. De Mac Mini is een kleine desktop-computer die je op je bureau zet in combinatie met een scherm. Hoewel veel mensen op een laptop werken, is er ook veel vraag naar dit soort minicomputers voor thuis en op kantoor. Of: voor in je thuiskantoor.

Mac Mini

De kans is groot dat de Mac Mini gebruikmaakt van M5 en M6-chips. Die M6-chip is een nieuwe processor van Apple en zou de eerste Mac-chip zijn die op een 2nm-productieproces wordt gefabriceerd. Er schijnen een Ultra, Pro en Mac te komen van deze chip, want Apple zou liever sneller met de opvolger komen, de M7. Waarom dat precies is, dat is ongetwijfeld achter de schermen bekend, maar het zou te maken hebben met AI.

De verwachting is dat deze chip ook wordt toegevoegd aan de nieuwe iMac waar Apple ook aan zou werken. De iMac heeft al meerdere generaties 'gemist', maar nu zou er wel weer eentje komen met de gloednieuwe chip. Apple zou er geen groter scherm aan toevoegen, maar wel nieuwe kleuren, al is onbekend of dat compleet andere kleuren zijn dan de bekende zeven kleuren, of dat het alleen toevoegingen zijn.

Een druk najaar

Er wordt naast de Mac Mini en de MacBook Pro ook nog een nieuwe line-up van MacBook Pro's verwacht. Er zou een nieuwe 14 inch MacBook Pro met de M6-chip komen en nieuwe modellen met touchscreens. Ook zou Apple nieuwe Mac Studio-apparaten maken, maar daar is verder nagenoeg niets over bekend.

Er wordt verwacht dat het bedrijf begin september met de nieuwe iPhone 18-reeks komt, al zou de gewone iPhone 18 pas later komen, namelijk in 2027. Het kiest nu alleen voor Pro-modellen. Het wordt dus een erg druk najaar voor Apple, dat natuurlijk vooral met de feestdagen in het verschiet veel laptops en smartphones hoopt te verkopen.