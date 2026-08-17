Unitree is een van de robotmakers die net als Boston Dynamics regelmatig met indrukwekkende robotfilmpjes komt, waarvan we ons soms afvragen of het niet een klein beetje AI is. Volgens de makers is het echter allemaal echt en dat zorgt voor heel indrukwekkende beelden. Dit zijn de beste Unitree-filmpjes die je zeker moet hebben gezien.

Superman-robot

Unitree , dat overigens net succesvol de beurs op is gegaan, heeft een soort Superman-robot gecreëerd die sneller is dan Usain Bolt. Hij kan 12,66 meter per seconde, waar Bolt 12,22 meter bereikt (wat ook bizar is natuurlijk). De robot kan daarnaast enorm indrukwekkende sprongen maken.

Kung Fu bot

Als je het aan Chinezen overlaat om een showtje weg te geven, dan weet je dat dat vaak in groten getale is, met bovendien ook nog eens een perfecte saamhorigheid. Dit toont Unitree ook bij de Temple of Heaven, door de Kung Fu Robots een uitvoering te laten doen om mensen veel geluk te wensen.

Unitree As2

Hij kan 4 uur op zjn batterij, hij heeft een IP54-ratin en hij kan 15 kilo meedragen. Bovendien heeft deze robot de mogelijkheid om meer dan 13 kilometer te lopen. En dat mag dus ook nog eens op heel ruig terrein zijn:

De skatende robot

Robots hebben een aantal uitdagingen, waaronder hun balans houden. Daar heeft deze robot totaaaal geen problemen mee: hij kan het zelfs aanzienlijk beter dan wij. Op twee wielen en zelfs op skates kan hij zich voortbewegen en hij kan zelfs een een salto landen. Dit moét wel AI zijn toch?

De GD01

Een Mecha die kan veranderen van een rechtop op twee poten lopend gevaarte naar een lager exemplaar op vier benen is al indrukwekkend, maar besef goed: er kan ook nog een mens inzitten. Het heeft iets extreem dystopisch, hoe de robot zo door de straat heen wandeld, muurtjes omver slaat en vervolgens op 4 voeten doorloopt, maar tegelijkertijd is het ook wel echt heel cool: en niet alleen door de muziek.

Unitree heeft nog veel meer gekke robotfilmpjes en het is bizar hoeveel robots er allemaal vandaan komen. In China beginnen robots sowieso wat normaler gevonden te worden, waar we er in Europa nog vooral vanaf een afstandje naar kijken. Niks mis mee hoor, daar zijn YouTube-filmpjes ook voor, toch?