Samsung heeft na diverse lekken zijn nieuwe tablets onthuld. Het gaat om de Galaxy Tab S12 Ultra en de S12 Plus. De tablets zijn erg dun: 5,1 en 5,3 millimeter. Maar, hun prijskaartje is bepaald niet slank. Daarnaast deed het Koreaanse merk ook een nieuwe Bluetooth-tracker uit de doeken.

Galaxy Tab S12 Ultra

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra is een tablet met een 14,6 inch scherm en een gewicht van 692 gram. Het apparaat draait op de Dimensity 9500-processor en biedt 12 GB of 16 GB RAM. Het opslaggeheugen is 256 GB, 512 GB of 1 TB, maar uitbreidbaar met MicroSD naar 2 TB. De tablet is voorzien van een 11600 mAh batterij en kan in 95 minuten opladen naar 100 procent. Er zit een S Pen bij, dat is de stylus van Samsung.

Verder is de IP-rating IP68. Via de Galaxy-toets kun je AI-assistenten zals Gemini , Bixby, maar ook Perplexity oproepen en DeX helpt je je tablet op een slimmere manier te gebruiken qua multitasking, meerdere vensters naast elkaar openen, enzovoort. De camera's zijn een 13 megapixelcamera en een 8 megapixel camera, met aan de voorkant een 12 megapixel camera. Er zitten 4 speakers op voor ruimtelijke audio en hij wordt 7 jaar ondersteund met updates.

Galaxy Tabs S12 Plus

Voor de Tab S12 Plus gelden veel dezelfde zaken als de S12 Ultra, maar hij is wat kleiner en heeft dikkere schermranden. Hij is 12,6 inch en weegt 553 gram. De batterij is 10600 mAh en hij heeft dezelfde processor, maar minder werkgeheugen: 12 GB. En hij is er alleen met 265 of 512 GB opslag, al is dat wel uitbreidbaar met microSD naar 2 TB. Ook heeft hij één camera aan de achterzijde minder: hij heeft een 13 megapixel-camera aan de achterzijde.

Photoshop

Nieuw is dat je Photoshop kunt gebruiken op deze tablets. Ze staan voorgeïnstalleerd klaar voor gebruik en je krijgt er ook 4 maanden toegang mee tot alle AI-snufjes die Adobe in Photoshop heeft gestopt. De tabletversie van Photoshop is qua uiterlijk wat eenvoudiger, maar biedt heel veel tools die je kent van Photoshop op de computer. De app is te vinden in de Galaxy Store en kan ook op andere Galaxy-tablets worden gedownload.

Prijs en beschikbaarheid

Beide tablets zijn vanaf 7 oktober verkrijgbaar in de kleuren zilver en grijs. Tab S12 Plus is er vanaf 1.299 euro, Tab S12 Ultra kost minimaal 1.539 euro. Wel krijg je er een half jaar Gemini AI Pro bij.

SmartTag 3

Daarnaast heeft Samsung een heel nieuw design SmartTag onthuld. SmartTag 3 komt begin 2027 pas uit in Nederland, maar verschijnt op 7 oktober in Zuid-Korea. Hij ziet er qua design meer uit als een AirTag en verder heeft hij de mogelijkheid om 550 dagen eme te gaan bij normaal gebruik en 790 dagen bij energiezuinig gebruik. Wel is het alleen mogelijk hem te gebruiken met Samsung-apparaten: partners met een iPhone kunnen wel zien waar de tracker zich bevindt als deze is gedeeld, maar verder is het dus niet zo'n universele tracker als alle anderen.